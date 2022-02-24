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Украинцы рассказали ФАН об обстановке в Киеве и Харькове

Весь мир
Украинцы рассказали ФАН об обстановке в Киеве и Харькове
Global Look Press  /  MOD Russia

Киев, 24 февраля. Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось связаться с гражданами Украины, живущими в Киеве и Харькове. Они рассказали, каков обстановка в украинских городах во время российской военной спецоперации.

Харьков опасается провокаций

Харьков находится в непосредственной близости к боям между ВСУ и народными милициями Луганская и Донецка, которых поддерживает Россия. По сообщениям СМИ, бои идут уже на окраине города.

Жители Харькова подтверждают — начиная с самого утра на северо-восточных подступах к городу периодически слышны стрельба и взрывы. Тем не менее обстановка в населенном пункте спокойная, нет перебоев с электро- и водоснабжением, интернет продолжает работать без перебоев. В связи с объявленным украинскими властями режимом ЧП прекращена работа общественного транспорта и метро.

В начале дня наблюдались очереди на автозаправках, в магазинах и у банкоматов, однако они рассеялись после того как все желающие покинули город. Местные власти распространили предупреждение о возможных обстрелах, — однако харьковчане не верят в эти предупреждения и предполагают возможные провокации со стороны ВСУ, заявил собеседник ФАН.

В Киеве паника

Жители Киева сообщили ФАН о том, что в городе слышны периодически доносящиеся звуки отдаленного боя. Тем не менее по словам собеседника, в самом городе боевые действия не идут.

Украинцы рассказали ФАН об обстановке в Киеве и Харькове
Prt Scr youtube.com / GoFly

В настоящее время в столице Украины наблюдается паника и нехватка базовых потребительских товаров: источники сообщают об очередях в магазинах, на заправках и около банкоматов. Более-менее свободно купить продукты можно только в торговых центрах на окраине Киев.

Киевляне также опасаются провокаций: как заявил собеседник ФАН, некие «третьи силы» могут совершить провокацию для дальнейшей эскалации ситуации.

Напомним, сегодня утром президент Владимир Путин объявил, что дал приказ о проведении специальной военной операции, необходимо для принуждения Украины к миру и дальнейшей ее демилитаризации. Глава государства подчеркнул, что это необходимо для защиты миллионов людей, живущих в народных республиках Донбасса, — с 2014 году «майданная» киевская власть ведет там медленный геноцид русского населения. Путин подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие лежит на совести правящего на Украине режима во главе с президентом Зеленским, и западных покровителей этой власти.

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