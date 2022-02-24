Рекорды по всем фронтам: цены на газ, нефть и золото скакнули вверх на фоне обострения на Украине

Рынки очень бурно отреагировали на эскалацию ситуации вокруг Украины. Как изменилась стоимость нефти, газа и золота и какие меры предпринимает Центробанк, чтобы удержать курс рубля, рассказали эксперты отдела аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Нефть

По словам аналитиков, из-за того, что реализовался не самый хороший сценарий, касающийся Украины (начало военной спецоперации по демилитаризации киевского режима), международные рынки среагировали очень бурно.

«Нефть показала почти рекордный рост в цене, поскольку теперь уже всем понятно, что санкции против России будут точно введены. Хотя и говорилось сначала, что эти санкции не коснутся энергетического сектора, то теперь это вызывает сомнения. Стоимость нефти взлетела с отметки 94 до 107 долларов за баррель марки Brent. На фоне кризисной ситуации выросли и цены на газ в Европе: если еще вчера тысяча кубометров стоила около 900 долларов, то сегодня уже в районе 1400 долларов», — прокомментировали эксперты.

Несмотря на то, что, по данным Американского института нефти, рост запасов черного золота составил почти 6 млн баррелей, что существенно выше ожидаемых прогноз, это вообще не оказало никакого влияния на рынок. Как сказали специалисты, сейчас на всех рынках господствует геополитика. Поэтому пристальное внимание участников рынка приковано к ситуации на Украине, а также к санкциям, которые Запад готовит для России. На этом фоне актуальным для нефти является диапазон от 100 до 110 долларов за баррель.

Золото

Поскольку золото является главным инструментом хеджирования рисков, ситуация на этом рынке сходна с нефтяным. Стоимость тройской унции на фоне событий вокруг Украины скакнула с 1907 до 1965 долларов.

«Обострение на Украине, скорей всего, и дальше будет подталкивать цены на золото. Актуальным диапазоном цен для этого драгметалла остаются отметки 1880–1950 долларов за тройскую унцию. На ситуацию сейчас оказывает влияние исключительно геополитический фактор», — прокомментировали аналитики.

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Рубль

Как сказали эксперты, национальная валюта России попала под мощнейшее давление. Если еще 23 февраля рынки закрыли с курсом примерно 81,5 рубля за доллар, то днем даже был обновлен исторический максимум: в какой-то момент курс достигал 90 рублей за доллар.

«Сейчас национальная валюта России неплохо укрепляется, курс восстановился до отметки примерно в 84 доллара за рубль. Однако его дальнейшие колебания в ту или иную сторону в течение дня не исключены», — пояснили они.

Специалисты также отмечают, что на фоне эскалации ситуации на Украине из России усилился отток западных инвесторов, идет массовая продажа российских активов. Из-за этого фондовый рынок РФ буквально обвалился, акции ведущих компаний упали на 50-60%. Однако на фоне сообщений Центробанка о запрете «игры на понижение» и скором проведении интервенций ситуация несколько стабилизировалась.