Вашингтон, 24 февраля. Руководство США несет прямую ответственность за острую эскалацию конфликта на Украине, заявила американский политик и ветеран войны в Ираке Тулси Габбард.

Вашингтон должен был адекватно отнестись к обеспокоенности Москвы из-за расширения НАТО и возможного членства Украины в Североатлантическом альянсе, сообщила майор Национальной гвардии США Тулси Габбард в личном Twitter-аккаунте. Пересказ заявления американского политика предоставлен «ПолитРоссией».

«Этих страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена и НАТО просто признали законные опасения России по поводу ее безопасности из-за возможного включения Украины в состав Альянса», — написала Габбард.

По ее словам, США и другие члены НАТО демонстративно проигнорировали законные российские интересы в области национальной безопасности. Пост ветерана американской армии набрал более 30 тысяч лайков.

Ранее политолог Юрий Кот сообщил о панических настроениях и деморализации в рядах Вооруженных сил Украины. Мнение военного эксперта Камрана Гасанова о невозможности сопротивления украинской армии боевой мощи ВС РФ приводило издание utro.ru.