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Жители Нигера выступили против размещения французских войск на территории страны

Весь мир
Жители Нигера выступили против размещения французских войск на территории страны
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Ниамей, 24 февраля. Нигерийцы осуждают Париж за переброску вооруженных сил операции «Бархан» с территории Мали в Нигер. Об этом сообщили представители общественного движения «Перевернем страницу» (TLP).

«Гражданская платформа ставит под сомнение условия соглашения со стороны наших властей и руководства Франции. Конституция республики в 169 статье гласит: соглашения об обороне и мире могут быть ратифицированы только после принятия закона, разрешающего их ратификацию.

Ясно, что это соглашение не было предметом каких-либо дебатов в парламенте. Никто не обсуждал и не рассматривал его с целью придать ему юридическую силу», — отметили в TLP.

По данным представителей организации, жители республики «решительно осуждают развертывание дополнительного французского контингента на территории государства».

Жители Нигера выступили против размещения французских войск на территории страны
flickr.com / @OpenUpEd

«Размещение сил "Бархана" явно нанесет ущерб всему нашему народу, поэтому мы выражаем несогласие и сожаление по поводу происходящих событий. Все на Черном континенте прекрасно осознают, что Париж потерял авторитет, так как всегда преследовал сугубо экономические цели.

Наша организация настоятельно призывает власти дистанцироваться от взаимодействия с Елисейским дворцом из-за возможности потерять суверенитет», — заключили представители общественного движения «Перевернем страницу».

Ранее стало известно, что местные активисты негативно восприняли информацию о передислокации военного контингента Франции из Мали в Нигер.

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франция африка нигер жители недовольство
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