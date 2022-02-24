Жители Нигера выступили против размещения французских войск на территории страны

Ниамей, 24 февраля. Нигерийцы осуждают Париж за переброску вооруженных сил операции «Бархан» с территории Мали в Нигер. Об этом сообщили представители общественного движения «Перевернем страницу» (TLP).

«Гражданская платформа ставит под сомнение условия соглашения со стороны наших властей и руководства Франции. Конституция республики в 169 статье гласит: соглашения об обороне и мире могут быть ратифицированы только после принятия закона, разрешающего их ратификацию.

Ясно, что это соглашение не было предметом каких-либо дебатов в парламенте. Никто не обсуждал и не рассматривал его с целью придать ему юридическую силу», — отметили в TLP.