Уполномоченный по правам человека в ДНР Морозова заявила о расследовании преступлений украинской власти

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова заявила в интервью спецкорреспонденту ФАН Александру Сладкову, что военные преступления представителей украинской власти будут тщательно расследованы.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины тянется уже восемь лет. Сейчас ситуация обострилась на столько, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении военной операции на Донбассе. В разгоревшемся конфликте обвиняют нынешнее руководство Украины. Администрации страны вменяют многочисленные военные преступления против людей, проживающих в Донбассе.

«Помните, старую русскую поговорку: «На воре и шапка горит»? Я думаю, что сейчас практически такое же состояние у украинской власти, потому что они понимают, что эта тема наконец-то разворошилась и поднялась на достаточно высокий уровень. Международные организации этими случаями заинтересовались, даже вышел фильм, где показаны эти военные преступления со стороны Украины», — говорит уполномоченный по правам человека в ДНР Морозова.

Она уверена, что вопросом военных преступлений заинтересуются международные инстанции, которые рано или поздно проведут независимые расследования деяний администрации Украины.

«Мы к этому готовы. Вся доказательная база по каждому военному преступлению у нас есть. У нас заведены уголовные дела. Как украинцы любят говорить: "У нас очень много папок на вас". Так у нас тоже очень много папок на вас. Это все собрано, это все саккумулировано, мы готовы сотрудничать с международными инстанциями. Соответственно, власти Украины понимают, что за каждого убитого в Донбассе они понесут заслуженное наказание», — заявила уполномоченный.

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Однако Дарья Морозова убеждена, что военные преступления все же продолжатся. Но руководство территорий Донбасса не станет закрывать на это глаза.

«Аппарат будет работать исключительно в мониторинге данных правонарушений, передавать их в соответствующие органы, после чего они будут точно так же аккумулироваться, как и предыдущие, и передаваться в международные инстанции», — заключила она.

Но пока, по мнению Морозовой, те самые международные организации словно закрывают глаза на правду, на геноцид, который происходит на территории Донбасса. Так, по словам уполномоченного по правам человека в ДНР, только на 18 февраля в республике числится 5 042 человека погибших, среди которых 91 ребенок.

«В любом случае за всех этих погибших, всех раненных: 1600 инвалидов осталось, 27 инвалидов детей — за каждого нужно ответить. И они ответят. Наш менталитет Донбасса отличается и от российского, и от украинского. И если мы за что-то взялись, то мы доведем это до конца, тем более что фундамент уже заложен такой железобетонный, что его будет очень тяжело разбить», — говорит собеседник ФАН.

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Сейчас, как отмечает Морозова, положение дел на Донбассе ей напоминает период перед подписанием Минских соглашений в 2015 году.

«Украина ничем не брезгует, она продолжает выпускать снаряды по Донецку, причем крупнокалиберные. У нас постоянные жертвы. Соответственно, из-за этого выросла статистика жертв и раненных», — говорит уполномоченный.

По словам Дарьи, с 2014 года на территории Донбасса работают все международные организации: ООН по правам человека, Международный комитет Красного Креста, представители ОБСЕ. Только, по мнению Морозовой, на ситуацию в регионе представители закрывают глаза.

«Я уверена, все они видят, все фиксируют. Где-то в открытом доступе, где-то конфиденциально. Я считаю, пора перестать закрывать глаза и переходить в рамки международного права. Я не понимаю, почему нет такой огласки со стороны международных организаций. Нужно заявить смело, что происходит геноцид. Мы находимся там восемь лет и видим это, мы это фиксируем. Я считаю, что нужно начать с того, что международные организации должны дать правдивую оценку происходящему в Донбассе», — заявила Дарья Морозова.

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Кроме того, настораживает и абсолютное молчание администрации Украины о гражданах Донбасса. На данный момент, по словам Дарьи Морозовой, на территории Украины разыскиваются 94 человека.

«Нам точно известно, что на территории Украины сейчас находятся порядка 27 человек. С 2015 года, когда начался "Минск", мы подали большой список удерживаемых на территории. Украина, к сожалению, с 2015 года не предоставляет нам ответа. То есть они не говорят нам, что люди задержаны и не говорят, что они умерли. Информация отсутствует полностью. Вы понимаете, что прошло семь лет после того, как этот список был предоставлен», — говорит уполномоченный.

Она подчеркивает, что имена из этого списка не придуманы и не взяты с неба, есть конкретные подтверждения тому, что люди задерживались либо правоохранительными органами, либо спецслужбами Украины, либо батальонами.

«В качестве подтверждения были видеофиксации, заявления в СМИ всевозможные. У нас есть железные факты того, что они задерживались. Тогда вопрос, почему с 2015 года нам не предоставляют информацию, что с этими людьми? Может быть, здесь также можно говорить о новых военных преступлениях со стороны Украины? Я не понимаю, почему на протяжении семи лет нельзя дать ответ: умер, не задерживался, пересек границу, как это было ранее в нашей практике», — заключила уполномоченный по правам человека в ДНР.

Ранее правительство Кубы обвинило власти США в эскалации ситуации на востоке Украины. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства иностранных дел латиноамериканской страны.