Депутат Верховной рады Бойко выступил за международные переговоры по ситуации на Украине

Киев, 24 февраля. Необходимо начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине на международном уровне. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Юрий Бойко.

Украинский политик выступил за международные контакты по сложившейся на мировой арене ситуации.

«Предложение начать переговоры с учетом международного посредничества. Те, кто выступал в поддержку Украины, могут быть международными посредниками, могут прекратить военные действия», — говорится в выступлении Бойко на местном телевидении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил переговоры президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Контакты будут возможны в случае готовности Киева говорить об опасениях Москвы по безопасности, пояснил пресс-секретарь лидера РФ.