Бамако, 24 февраля. Франция еще в 2012 году пыталась расколоть Мали, подпитывая автономные власти на севере страны. Об этом в интервью изданию France 24 заявил премьер-министр африканской республики Шогель Кокалла Маига.

«Для нас очевидно, что Париж своими маневрами и утверждениями о нелегитимности нашего правительства готовил план по его свержению. В Бамако никогда не просили об уходе европейских военных и сокращении операции "Бархан". Елисейский дворец принял подобное решение самостоятельно. Министерство обороны Франции объяснило это тем, что ожидало гарантий по возвращению гражданских лиц к власти после выборов, запланированных на февраль», — сообщил чиновник.

Глава правительства добавил, что в настоящее время малийская армия занимает военные базы, которые ранее использовались вооруженными силами Парижа.

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«Мы реорганизовались, проводим постоянное усиление FAMa, и помогают нам в этом российские инструкторы, которых в Елисейском дворце связывают с "ЧВК Вагнера". Но мы знаем только известного немецкого композитора», — заключил Шогель Кокалла Маига.

По словам премьер-министра, войска африканской страны начали активно бороться с радикальными исламистами, «буквально врываясь в самую гущу скоплений боевиков».

Ранее публицист Пар Сику Бах заявил, что Париж ответственен за провал французской операции «Бархан». Он подчеркнул, что антитеррористические мероприятия Пятой республики завершились разгромом.