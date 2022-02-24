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Россиянам посоветовали отказаться от импульсной покупки иностранной валюты

Экономика
Россиянам посоветовали отказаться от импульсной покупки иностранной валюты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 февраля. Жителям РФ не стоит экстренно бежать в банки, обменивая рубли на доллары или евро, заявил экономист Юрий Твердохлеб.

Эксперт заметил, что после начала военной спецоперации России мировые финансовые рынки пришли в движение. Однако россияне не должны экстренно переводить свои сбережения в иностранную валюту, а также скупать в магазинах продукты, передает издание «ФедералПресс».

«Не нужно покупать активы, которые могут быть наиболее обесценены в данной ситуации. Я говорю прежде всего о покупке валют, доллара и евро», – подчеркнул Твердохлеб.

Экономист также обратил внимание, что Центробанк уже увеличил интервенции для поддержания рубля. У страны есть все необходимые резервы для того, чтобы остановить дальнейшие колебания. Помимо финансового регулятора, за ситуацией на валютном рынке наблюдает Министерство финансов РФ. Представители ведомства ранее заметили, что при необходимости могут ввести дополнительные меры для стабилизации рубля.

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