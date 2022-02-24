Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 17:35
17:33
Экономика
Власти ФРГ намерены построить дополнительное число терминалов для приема СПГ
17:33
Происшествия
Массовая авария с участием грузовика спровоцировала пробку на Рябовском шоссе и КАД
17:31
Армия
НМ ДНР: 15 бойцов ВСУ сложили оружие у поселка Петровское
17:29
Политика
Политолог Баширов усомнился в способности США и Евросоюза напугать Россию санкциями
17:27
Политика
Мария Захарова заявила о готовности России ответить на санкции Запада
17:26
Политика
Юрий Самонкин: Принуждение Украины к миру пройдет по южноосетинскому сценарию
17:26
Политика
Захарова напомнила об отказе Запада вести диалог с Россией на фоне ситуации на Украине
17:25
Происшествия
Водитель сбил ребенка и скрылся с места преступления на западе Москвы
17:24
Происшествия
Работница школы попала под статью за аферу на 411 тыс. рублей в Майкопе
17:24
Армия
Американский политик Габбард: Вашингтон несет прямую ответственность за конфликт на Украине
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Матвиенко заявила, что противники операции на Украине думают о сиюминутных трудностях

Общество
Матвиенко заявила, что противники операции на Украине думают о сиюминутных трудностях
Фото от пресс-службы Совета Федерации

Москва, 24 февраля. Россияне, которые выступают против спецоперации на Украине, думают о своих сиюминутных трудностях и проблемах, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Президент РФ Владимир Путин в утреннем обращении к гражданам сообщил о решении провести спецоперацию на Украине. Противники этого думают о своих сиюминутных трудностях, уверена Матвиенко.

Полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить, для чего сторонам следует сесть за стол переговоров. Такое заявление сделал ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Матвиенко заявила, что противники операции на Украине думают о сиюминутных трудностях
донбасс матвиенко спецоперация
Комментировать