Матвиенко заявила, что противники операции на Украине думают о сиюминутных трудностях

Москва, 24 февраля. Россияне, которые выступают против спецоперации на Украине, думают о своих сиюминутных трудностях и проблемах, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Президент РФ Владимир Путин в утреннем обращении к гражданам сообщил о решении провести спецоперацию на Украине. Противники этого думают о своих сиюминутных трудностях, уверена Матвиенко.

Полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить, для чего сторонам следует сесть за стол переговоров. Такое заявление сделал ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко.