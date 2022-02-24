«Газпром» ожидает высокий спрос на допобъемы топлива по долгосрочным контрактам

Москва, 24 февраля. Российская компания «Газпром» в будущем ожидает высокого спроса на дополнительные объемы трубопроводного газа по долгосрочным контрактам, заявил заместитель председателя правления холдинга Александр Медведев.

Предприятие также ждет сокращения спотовых цен на голубое топливо после окончания отопительного сезона. При этом они останутся выше среднего уровня 2021 года, отметили в «Газпром экспорте».

Перекладывать на «Газпром» ответственность за снижение поставок на европейский рынок безосновательно. Дело в том, что на холдинг не возлагалась функция поставщика последней надежды, добавили в российской компании.

ПАО «Газпром» в привычном режиме продолжает осуществлять поставки энергоресурса через украинскую территорию в страны Европы. Соответствующее заявление ранее сделали в пресс-службе газового холдинга.