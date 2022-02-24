Глава МИД России выразил надежду на возможность вернуться к международному праву

Москва, 24 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши заявил, что Москва всегда готова будет вести диалог, который вернет всех к справедливости и принципам Устава ООН.

По словам дипломата, Москва провела «напряженные и детальные обсуждения» с США и другими членами НАТО. Однако Запад не уважает международное право и пытается его разрушить, подчеркнул Лавров.

«Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам. И поскольку мы предпринимаем меры, объявленные Президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы всегда будем готовы к диалогу, который вернет нас к справедливости и принципам Устава ООН», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Лавров считает, что в ООН должны беспристрастно оценивать происходящее в Донбассе. Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что власти США не хотят вести переговоры с Москвой. Такой ответ Россия получила еще до начала спецоперации на Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-партнеры разорвать дипломатические отношения с РФ.