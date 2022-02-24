Генерал из Сербии Делич упрекнул западных политиков в дестабилизации на Украине

Белград, 24 февраля. Западным политикам не стоило бы выступать с заявлениями в адрес России после того, что они сделали в Ираке, Ливии, Югославии и Сирии. Об ошибках иностранных лидеров напомнил сербский генерал Божидар Делич.

По его словам, у России не было иного выбора на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках. Ответственность за происходящее он возложил на политиков с Запада.

«Которые приложили все усилия для того, чтобы перетащить Украину в свой табор, выдрессировать из нее страну, готовую в любой момент напасть на территорию России. Страну, сделавшую ставку на нацистов, постоянно нарушавшую все возможные договоренности», — сказал Делич.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз 24 февраля объявит санкции против России. Ограничения связаны с военной операцией Москвы в отношении Украины.