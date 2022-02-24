Состоялся брифинг официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова

Войска Донецкой Народной Республики продвинулась на глубину до семи километров по территории, занятой вооруженными силами Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал-майор сообщил, что 14 военнослужащих ВСУ сдались без боя. С них взяли подписки об отказе от вооруженного сопротивления и отпустили домой. Игорь Конашенков отметил, что военнослужащие украинских вооруженных сил стараются уклоняться от боевых столкновений, им организуют коридоры для выхода из зоны операции.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. В распоряжении подчеркнуто, «с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям», — заявил официальный представитель Минобороны России.

Российскими вооруженными силами выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов ВВС, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук – М1». Сбиты четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» и боевой вертолет.

«Еще раз подчеркну, что удары ВС РФ не наносятся по украинским городам и социальным объектам в воинских гарнизонах: домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей», — уточнил Игорь Конашенков.

Так же генерал-майор рассказал о потерпевшем крушение в результате ошибки техники пилотирования штурмовике Су-25. Пилот успешно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части