Очевидец: В Херсоне не работают банки, в магазинах люди сметают товары с полок



В украинском Херсоне, граничащем с Крымом, ощущается сильное напряжение. С самого утра граждане безуспешно пытаются снять деньги в банкоматах, возникли большие очереди на АЗС. Об этом ФАН сообщил местный житель Владимир.

По словам собеседника издания, в городе с самого утра не работает большинство отделений банков, снять деньги в банкоматах практически невозможно. Многие продуктовые магазины закрыты, а в тех, что работают, принимают в основном наличные деньги.

«В универсаме «Сильпо» десятки людей скупают продукты — там еще днем можно было расплатиться банковскими карточками. На улицах города сегодня достаточно много людей, большинство из них, судя по разговорам, находятся в состоянии полной растерянности. Никто в Херсоне не ожидал подобного развития событий, — сообщил местный житель. — Центральная площадь Свободы весь день практически пуста, военной техники на ней не видно. Правда, во время прогулки по городу с утра я видел пару военных грузовиков, они проехали на выезд из города, в сторону границы с Крымом. По телевизору в новостях целый день идет сплошная военная пропаганда, власти призывают людей мобилизоваться, быть готовыми воевать и защищать страну от «вторжения».

Также житель Херсона сообщил ФАН, что с утра проезд в общественном транспорте города власти сделали бесплатным — в связи с введением военного положения.

По заявлению властей Херсона, в городе освобождают все общежития и помещения торгового центра «Фабрика» под прием беженцев из расположенных южнее городов Каланчак, Чаплинка и Геническ. Утром в Херсонской областной администрации состоялось срочное совещание с участием главы департамента по вопросам ГСЧС Алексея Сулимова и замглавы администрации Николая Якименко.

«Мы создаем оперативный штаб, в него войдут представители от медицины, ГСЧС, МЧС, ЖКХ. По состоянию газораспределительной системы в городе информация должна поступать каждый час. По транспорту, в случае чего, автобусы будут задействованы для эвакуации населения из специальных мест сбора. В магазины будут организованы регулярные поставки основных продуктов. Сейчас люди начнут переезжать с юга к нам в город — нужно развернуть пункты приема беженцев. Необходимо освободить в городе все общежития, ТРЦ «Фабрика» и любые другие места, где можно будет размещать людей из Каланчака, Чаплинки, Геническа».

wikipedia.org / Херсонська обласна державна адміністрація / CC BY 4.0

«Призываю всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Мирное население области по желанию может выезжать в западном направлении. Те, кто не желает этого делать, должны укрываться в защитных сооружениях и других укрытиях. Западные области Украины готовы принять эвакуированное население. Руководство страны принимает все меры по стабилизации обстановки. Инфраструктура города работает в обычном, устойчивом режиме».

Глава Херсонской областной администрацииобратился к жителям области:

По сообщениям местных СМИ, жители Херсонской области разместили в соцсетях видео, на котором видно, что местный аэропорт и взлетные полосы находятся в рабочем состоянии. Таким образом, они опровергли заявления федеральных СМИ Украины, что «херсонский аэропорт разрушен ракетным ударом».