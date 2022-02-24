Байден инициировал заседание Совета нацбезопасности США для обсуждения ситуации на Украине

Вашингтон, 24 февраля. Президент США Джо Байден обсудит с членами Совета нацбезопасности страны ситуацию вокруг Украины.

Американский лидер инициировал заседание Совета нацбезопасности Соединенных Штатов. Детали совещания пока не сообщаются.

Ранее стало известно об обращении Байдена к нации 24 февраля. Выступление запланировано на 20:00 по московскому времени. Ожидается, что лидер США объявит об антироссийских ограничениях. Речь пойдет о санкциях против окружения президента РФ Владимира Путина, государственных банков и экономики в целом.