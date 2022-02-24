Мурашко утвердил правила учета и выдачи личных медицинских книжек

Москва, 24 февраля. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ, утверждающий новые правила выдачи и учета личных медицинских книжек.

В документе прописана форма, порядок ведения отчетности, учета и выдачи сотрудникам медкнижек, в том числе и в электронном варианте. Электронную медицинскую книжку в России можно будет оформить с сентября 2023 года, говорится в приказе. Личная медкнижка формируется по результатам предварительных и периодических медосмотров, документ в цифровом формате подписывается электронной подписью подведомственного Роспотребнадзору учреждения.

Протоколы лечения COVID-19 при заражении штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон» изменились, сообщил Мурашко. Глава ведомства отметил, что в настоящее время новая версия рекомендаций по лечению COVID-19 уже подготовлена.