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Воздушную тревогу объявили в Киеве

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 16:57
Общество
Воздушную тревогу объявили в Киеве
wikipedia.org  /  © AMY / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Киев, 24 февраля. Жителей Киева призывают укрыться в бомбоубежищах на фоне воздушной тревоги.

Власти Киева объявили о воздушной угрозе. В Сети появилась карта бомбоубежищ, где следует укрыться гражданскому населению города. Жители могут спуститься в том числе в метрополитен.

Воздушную тревогу также объявили во Львове, согласно данным украинских СМИ. В настоящее время в этом населенном пункте находится большая часть иностранных послов. Представители дипмиссий покинули столицу Украины в течение последних двух недель.

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Киев тревога бомбоубежища
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