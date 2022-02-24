Воздушную тревогу объявили в Киеве

Киев, 24 февраля. Жителей Киева призывают укрыться в бомбоубежищах на фоне воздушной тревоги.

Власти Киева объявили о воздушной угрозе. В Сети появилась карта бомбоубежищ, где следует укрыться гражданскому населению города. Жители могут спуститься в том числе в метрополитен.

Воздушную тревогу также объявили во Львове, согласно данным украинских СМИ. В настоящее время в этом населенном пункте находится большая часть иностранных послов. Представители дипмиссий покинули столицу Украины в течение последних двух недель.