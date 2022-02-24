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Спецкор Сладков в Донбассе

Сервис заказа такси Uber перестал работать на Украине

Общество
Сервис заказа такси Uber перестал работать на Украине
uber.com

Киев, 24 февраля. Сервисы американской международной компании, предоставляющей услуги по перевозке, стали недоступны на Украине.

Представители компании, которая организует поиск и вызов такси, заявили, что услуги Uber более недоступны на украинской территории.

«В настоящее время поездки с Uber в этом регионе недоступны», — уточняется в сообщении для киевских пользователей сервиса.

Отмечается, что в городе Львове приложение Uber сообщает об отсутствии доступных поездок. Аналогичные уведомления приходят гражданам в Одессе и Харькове.

«В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями, мы решили временно приостановить работу приложения. Безопасность всех пользователей приложений является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за обстоятельствами и надеемся, что это временная ситуация», — рассказали агентству «Интерфакс-Украина» сотрудники Uber.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром, 24 февраля, объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Последнее время Украина стала все чаще совершать обстрелы ДНР и ЛНР, республики запросили Москву о поддержке. Через некоторое время Кремль признал независимость ЛДНР и подписал со странами соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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