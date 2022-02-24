Сервис заказа такси Uber перестал работать на Украине

Киев, 24 февраля. Сервисы американской международной компании, предоставляющей услуги по перевозке, стали недоступны на Украине.

Представители компании, которая организует поиск и вызов такси, заявили, что услуги Uber более недоступны на украинской территории.

«В настоящее время поездки с Uber в этом регионе недоступны», — уточняется в сообщении для киевских пользователей сервиса.

Отмечается, что в городе Львове приложение Uber сообщает об отсутствии доступных поездок. Аналогичные уведомления приходят гражданам в Одессе и Харькове.

«В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями, мы решили временно приостановить работу приложения. Безопасность всех пользователей приложений является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за обстоятельствами и надеемся, что это временная ситуация», — рассказали агентству «Интерфакс-Украина» сотрудники Uber.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром, 24 февраля, объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Последнее время Украина стала все чаще совершать обстрелы ДНР и ЛНР, республики запросили Москву о поддержке. Через некоторое время Кремль признал независимость ЛДНР и подписал со странами соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.