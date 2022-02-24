Вооруженные силы Мали взяли под контроль регион Гао

Бамако, 24 февраля. Правительственная армия Мали (FAMa) провела антитеррористическую спецоперацию в городе Тессит региона Гао. В настоящее время область находится под контролем военных, сообщает Malijet Actualite.

«В течение последних нескольких недель «Группа поддержки ислама и мусульман» (GSIM) и «Исламское государство1 в Великой Сахаре» (EIGS) (обе группировки запрещены на территории РФ — Прим. ФАН) противостоят друг другу в указанном районе. В результате жестокого столкновения между двумя враждующими группировками погибло более сорока мирных жителей, а также сотни жителей, укрывшихся в Ансонго, Гао и Ниамее», — пишут сотрудники СМИ.

Издание также напоминает, что ранее армия Мали провела масштабные операции в районе «трех границ», которые позволили полностью освободить муниципалитет Тессит.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

«Однако на обратном пути вооруженные группы устроили засаду на FAMa в районе Арчем. Войска сразу же задействовали военно-воздушные силы и нейтрализовали колонну террористов. Во время скоротечного боя вертолеты уничтожили 57 боевиков. На данный момент в Тессите царит спокойствие и безопасность, а гражданские возвращаются домой», — заключили сотрудники Malijet Actualite.

Африканские аналитики уверены, что усиление оборонного потенциала FAMa связано со сближением Москвы и Бамако. На ситуацию также повлияли распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в страну российских инструкторов, которых зарубежные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

1 Организация запрещена на территории РФ.