Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 17:34
17:33
Экономика
Власти ФРГ намерены построить дополнительное число терминалов для приема СПГ
17:33
Происшествия
Массовая авария с участием грузовика спровоцировала пробку на Рябовском шоссе и КАД
17:31
Армия
НМ ДНР: 15 бойцов ВСУ сложили оружие у поселка Петровское
17:29
Политика
Политолог Баширов усомнился в способности США и Евросоюза напугать Россию санкциями
17:27
Политика
Мария Захарова заявила о готовности России ответить на санкции Запада
17:26
Политика
Юрий Самонкин: Принуждение Украины к миру пройдет по южноосетинскому сценарию
17:26
Политика
Захарова напомнила об отказе Запада вести диалог с Россией на фоне ситуации на Украине
17:25
Происшествия
Водитель сбил ребенка и скрылся с места преступления на западе Москвы
17:24
Происшествия
Работница школы попала под статью за аферу на 411 тыс. рублей в Майкопе
17:24
Армия
Американский политик Габбард: Вашингтон несет прямую ответственность за конфликт на Украине
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Вооруженные силы Мали взяли под контроль регион Гао

Весь мир
Вооруженные силы Мали взяли под контроль регион Гао
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 24 февраля. Правительственная армия Мали (FAMa) провела антитеррористическую спецоперацию в городе Тессит региона Гао. В настоящее время область находится под контролем военных, сообщает Malijet Actualite.

«В течение последних нескольких недель «Группа поддержки ислама и мусульман» (GSIM) и «Исламское государство1 в Великой Сахаре» (EIGS) (обе группировки запрещены на территории РФ — Прим. ФАН) противостоят друг другу в указанном районе.

В результате жестокого столкновения между двумя враждующими группировками погибло более сорока мирных жителей, а также сотни жителей, укрывшихся в Ансонго, Гао и Ниамее», — пишут сотрудники СМИ.

Издание также напоминает, что ранее армия Мали провела масштабные операции в районе «трех границ», которые позволили полностью освободить муниципалитет Тессит.

Вооруженные силы Мали взяли под контроль регион Гао
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

«Однако на обратном пути вооруженные группы устроили засаду на FAMa в районе Арчем. Войска сразу же задействовали военно-воздушные силы и нейтрализовали колонну террористов.

Во время скоротечного боя вертолеты уничтожили 57 боевиков. На данный момент в Тессите царит спокойствие и безопасность, а гражданские возвращаются домой», — заключили сотрудники Malijet Actualite.

Африканские аналитики уверены, что усиление оборонного потенциала FAMa связано со сближением Москвы и Бамако. На ситуацию также повлияли распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в страну российских инструкторов, которых зарубежные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Вооруженные силы Мали взяли под контроль регион Гао
африка армия мали российские инструкторы гао
Комментировать