Шойгу попросил с уважением относиться к украинским военным

Москва, 24 февраля. Министр обороны России Сергей Шойгу дал распоряжение для всех командиров спецподразделений уважительно относиться к военным Украины.

Шойгу распорядился создать специальный безопасный коридор, по которому сложившие оружие военные могут спокойно вернуться к своим семьям после проведения операции.

«С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением», — заявил Шойгу.

Спецоперация по спасению Донбасса началась утром 24 февраля. За два дня до этого президент России Владимир Путин признал ЛНР и ДНР независимыми государствами.

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что украинские военные будут встречать русских солдат с цветами и будут считать их своими освободителями.