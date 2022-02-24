Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 17:33
17:33
Экономика
Власти ФРГ намерены построить дополнительное число терминалов для приема СПГ
17:33
Происшествия
Массовая авария с участием грузовика спровоцировала пробку на Рябовском шоссе и КАД
17:31
Армия
НМ ДНР: 15 бойцов ВСУ сложили оружие у поселка Петровское
17:29
Политика
Политолог Баширов усомнился в способности США и Евросоюза напугать Россию санкциями
17:27
Политика
Мария Захарова заявила о готовности России ответить на санкции Запада
17:26
Политика
Юрий Самонкин: Принуждение Украины к миру пройдет по южноосетинскому сценарию
17:26
Политика
Захарова напомнила об отказе Запада вести диалог с Россией на фоне ситуации на Украине
17:25
Происшествия
Водитель сбил ребенка и скрылся с места преступления на западе Москвы
17:24
Происшествия
Работница школы попала под статью за аферу на 411 тыс. рублей в Майкопе
17:24
Армия
Американский политик Габбард: Вашингтон несет прямую ответственность за конфликт на Украине
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Прокуратура ЦАР начала расследование по делу об аресте четырех французских военнослужащих

Весь мир
Прокуратура ЦАР начала расследование по делу об аресте четырех французских военнослужащих
wikipedia.org  /  Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Банги, 24 февраля. Суд высшей инстанции ЦАР выпустил постановление о начале расследования после ареста французских военных, подозреваемых в покушении на президента Фостен-Арканжа Туадера. Об этом сообщило издание RFI.

«Задержанные миротворцы по-прежнему находятся под стражей, и Организация Объединенных Наций требует их освобождения. Но органы Фемиды Центральноафриканской Республики должны тщательно изучить обстоятельства произошедшего, сделать выводы и наказать виновных.

Именно присутствие подозрительного транспортного средства, развернутого в районе аэропорта перед прибытием гаранта навело правоохранителей на их след. Это был автомобиль, за которым следила местная разведка в течение двух месяцев», — заявил во время выступления по национальному радио прокурор Лоран Ленганд.

Прокуратура ЦАР начала расследование по делу об аресте четырех французских военнослужащих
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Во время задержания у иностранцев обнаружили документы, подтверждающие, что они являются сотрудниками многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). По их версии, арестованные охраняли начальника штаба международной организации генерала Марченуара.

По словам местных аналитиков, бойцы вооруженных сил ЦАР (FACA) сумели вовремя предотвратить покушение на президента благодаря обучению у российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Консультативная помощь и тактические учения значительно повысили боевой потенциал африканских войск.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Прокуратура ЦАР начала расследование по делу об аресте четырех французских военнослужащих
арест франция африка военные прокуратура миротворцы цар
Комментировать