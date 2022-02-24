Прокуратура ЦАР начала расследование по делу об аресте четырех французских военнослужащих

Банги, 24 февраля. Суд высшей инстанции ЦАР выпустил постановление о начале расследования после ареста французских военных, подозреваемых в покушении на президента Фостен-Арканжа Туадера. Об этом сообщило издание RFI.

«Задержанные миротворцы по-прежнему находятся под стражей, и Организация Объединенных Наций требует их освобождения. Но органы Фемиды Центральноафриканской Республики должны тщательно изучить обстоятельства произошедшего, сделать выводы и наказать виновных. Именно присутствие подозрительного транспортного средства, развернутого в районе аэропорта перед прибытием гаранта навело правоохранителей на их след. Это был автомобиль, за которым следила местная разведка в течение двух месяцев», — заявил во время выступления по национальному радио прокурор Лоран Ленганд.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Во время задержания у иностранцев обнаружили документы, подтверждающие, что они являются сотрудниками многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). По их версии, арестованные охраняли начальника штаба международной организации генерала Марченуара.

По словам местных аналитиков, бойцы вооруженных сил ЦАР (FACA) сумели вовремя предотвратить покушение на президента благодаря обучению у российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Консультативная помощь и тактические учения значительно повысили боевой потенциал африканских войск.