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Спецкор Сладков в Донбассе

Работу аэропорта Симферополя приостановили до 2 марта из-за спецоперации на Украине

Общество
Работу аэропорта Симферополя приостановили до 2 марта из-за спецоперации на Украине
пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Симферополь, 24 февраля. Аэропорт Симферополя не будет работать до 2 марта, это мера объясняется непростой ситуацией, сложившейся на Украине. Росавиация ввела ограничения для 12 российских портов.

Пассажиры, которые должны были вылететь из Симферополя в период с 24 февраля по 2 марта, могут получить информацию о своих билетах в авиакомпаниях. Там же можно осуществить их обмен или возврат. Гражданам, которым необходимо срочно покинуть город, следует позвонить по горячей линии Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Аэропорты Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа также приостановили работу. Причиной этого является осуществление военной спецоперации на территории Украины из-за обострения ситуации в Донбассе.

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