Глава МИД Украины призвал все страны-партнеры разорвать дипломатические отношения с Россией

Киев, 24 февраля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам-партнерам с призывом разорвать дипломатические отношения с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение МИД о разрыве дипломатических отношений с Россией. На официальном сайте внешнеполитического ведомства Украины отмечается, что Киев уже начал соответствующий процесс. По мнению Дмитрия Кулебы, партнеры должны принять аналогичное решение.

«Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически отвергаете наиболее дерзкий со Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе», — написал министр в Twitter.

При этом в МИД России заявили, что Москва не получала уведомления о разрыве дипотношений с Киевом. Ранее президент Владимир Путин объявил о спецоперации для защиты жителей республик Донбасса от геноцида со стороны украинских властей.