«Шум для внутренней аудитории»: Иван Сафранчук о странной инициативе Верховной рады

Украинский парламент, уже давно известный драками народных избранников и их законотворчеством, в очередной раз «прославился». 22 февраля внефракционный депутат Оксана Савчук внесла на рассмотрение и утверждение документ с поистине удивительным названием — «Прoeкт постановления об обращении Верховной рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединенных Наций». Бумагу зарегистрировали и теперь она ждет решения своей дальнейшей судьбы. О том, для чего в недрах украинской законодательной власти появляются подобные, лишенные всякого смысла «прoeкты», ФАН побеседовал с кандидатом политических наук, членом Совета по внешней и оборонной политике Иваном Сафранчуком, который уверен в том, что такие инициативы предназначены исключительно для внутреннего потребления.

«Все это не может иметь каких-то реальных практических последствий и является не более, чем шумом для внутренней аудитории. Авторы таких документов рассчитывают на то, чтобы и дальше развивать вопрос демонизации России. Я думаю, что это далеко не последний подобный документ, призванный настроить против нашей страны широкую международную общественность. А в целом… Людям же надо чем-то заняться — они и занимаются. Причем делают не то, что нужно, а то, что могут», — заключил эксперт.

В том, что «документ не последний», никаких сомнений нет. Особенно после начала на территории Украины спецоперации российских вооруженных сил.

О гипотетических последствиях исключения России из состава ООН корреспонденту ФАН рассказала профессор МГИМО Елена Пономарева.

Федеральное агентство новостей / Станислав Черушев

«СССР стоял у истоков создания этой главнейшей международной организации. Как известно, Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза, и если она перестанет быть членом ООН, то и сама Организация Объединенных Наций прекратит свое существование», — заключила российский политолог.

Кстати, Украина уже обратилась к Турции с просьбой закрыть России доступ к черноморским проливам. Видимо, всерьез надеясь на то, что из-за нее кто-то, кроме США и их союзников, будет портить отношения с Москвой. Впрочем, и особых иллюзий по поводу турецкой дружественности тоже питать не стоит.