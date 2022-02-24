Украина потребовала у ЕС срочную гуманитарную помощь

Киев, 24 февраля. Украина обратилась в Европейский союз в рамках механизма по гражданской защите, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Киев требует предоставить стране срочную гуманитарную помощь. Янез Ленарчич призвал государства откликнуться на запрос Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Украина через Механизм гражданской защиты ЕС обратилась за срочной помощью медицинскими средствами, призываю государства-члены немедленно откликнуться с предложениями такой помощи», — сообщил Ленарчич.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон ранее заявила о готовности Европы принять беженцев из Украины. Граждан готовы разместить такие страны, как Польша, Чехия, Румыния, Словакия и Венгрия.