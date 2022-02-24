Международный аэропорт «Симферополь» приостановил свою работу до 2 марта

Пресс-секретарь международного аэропорта «Симферополь» Михаил Никифоров сообщил, что все рейсы, включая полеты в Крым, приостановлены до 2 марта.

Всю необходимую информацию о возобновлении авиасообщения, обмене и возврате билетов можно уточнять у сотрудников авиакомпаний, а также на отслеживать на сайтах и в официальных аккаунтах в соцсетях перевозчиков.

В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят ракетных, артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Также сообщается, что военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации.

Ранее авиарейсы были отменены в ростовском аэропорту.