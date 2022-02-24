Немецкий депутат Штрак-Циммерман исключила военное столкновение России и НАТО

Берлин, 24 февраля. Военного столкновения России и НАТО из-за ситуации вокруг Украины не будет. Об этом заявила глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Политик отвечала на вопросы журналистов в Берлине. В ходе мероприятия она исключила возможность возникновения военного противостояния.

«Украина не является членом НАТО, военного противостояния между НАТО и Россией не должно быть», — сказала депутат бундестага ФРГ Штрак-Циммерман.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о специальной военной операции в Донбассе. По его словам, процесс предназначен для предотвращения глобального столкновения.