Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 17:33
17:33
Происшествия
Массовая авария с участием грузовика спровоцировала пробку на Рябовском шоссе и КАД
17:31
Армия
НМ ДНР: 15 бойцов ВСУ сложили оружие у поселка Петровское
17:29
Политика
Политолог Баширов усомнился в способности США и Евросоюза напугать Россию санкциями
17:27
Политика
Мария Захарова заявила о готовности России ответить на санкции Запада
17:26
Политика
Юрий Самонкин: Принуждение Украины к миру пройдет по южноосетинскому сценарию
17:26
Политика
Захарова напомнила об отказе Запада вести диалог с Россией на фоне ситуации на Украине
17:25
Происшествия
Водитель сбил ребенка и скрылся с места преступления на западе Москвы
17:24
Происшествия
Работница школы попала под статью за аферу на 411 тыс. рублей в Майкопе
17:24
Армия
Американский политик Габбард: Вашингтон несет прямую ответственность за конфликт на Украине
17:22
Политика
«Шум для внутренней аудитории»: Иван Сафранчук о странной инициативе Верховной рады
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Немецкий депутат Штрак-Циммерман исключила военное столкновение России и НАТО

Политика
Немецкий депутат Штрак-Циммерман исключила военное столкновение России и НАТО
pixabay.com  /  PD

Берлин, 24 февраля. Военного столкновения России и НАТО из-за ситуации вокруг Украины не будет. Об этом заявила глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Политик отвечала на вопросы журналистов в Берлине. В ходе мероприятия она исключила возможность возникновения военного противостояния.

«Украина не является членом НАТО, военного противостояния между НАТО и Россией не должно быть», — сказала депутат бундестага ФРГ Штрак-Циммерман.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о специальной военной операции в Донбассе. По его словам, процесс предназначен для предотвращения глобального столкновения.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Немецкий депутат Штрак-Циммерман исключила военное столкновение России и НАТО
украина россия нато германия
Комментировать