Reuters: отключение России от SWIFT негативно скажется на Европе

Брюссель, 24 февраля. Отключение России от международной системы SWIFT повлечет за собой негативные последствия для стран Евросоюза, сообщает Reuters со ссылкой на свои дипломатические источники.

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выступил с призывом ввести санкции против России, отрезав той доступ к международной межбанковской системе. Однако Европа на сегодняшний день не рассматривает такие меры воздействия, поскольку ограничения нанесут вред и местной экономике. Один из источников агентства также подчеркнул, у него нет информации о таких санкциях.

Сведения о новых ограничениях против РФ появились после того, как президент страны Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер объявил о начале о специальной военной операции, цель которой — «защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».