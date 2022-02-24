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Минобороны РФ: штурмовик Су-25 потерпел крушение над территорией Украины из-за неисправности

Армия
Минобороны РФ: штурмовик Су-25 потерпел крушение над территорией Украины из-за неисправности
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 24 февраля. Штурмовик ВКС РФ Су-25 из-за допущенной экипажем ошибки в технике пилотирования потерпел крушение в воздушном пространстве Украины. Об инциденте сообщили в Минобороны РФ.

В четверг российский штурмовик Су-25 претерпел крушение над Украиной. В Минобороны РФ сообщили позже, что самолет рухнул из-за технической неисправности и ошибки пилота.

Ранее СМИ сообщили о незаконном пересечении румынских воздушных границ украинским истребителем Су-27. На его перехваты были подняты два самолета румынских ВВС F-16, они вынудили нарушителя приземлиться на аэродроме в городе Бакэу, а его пилот был задержан.

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