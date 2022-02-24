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Управляющий директор аэропорта Сочи заявил, что воздушная гавань работает в штатном режиме

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 16:29
Общество
Управляющий директор аэропорта Сочи заявил, что воздушная гавань работает в штатном режиме
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Сочи, 24 февраля. Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме, сообщил управляющий директор Алексей Комаров.

В беседе с Федеральным агентством новостей он также объяснил причину задержек с отправлением и прибытием воздушных судов. Дело в том, что авиакомпании вынуждены согласовывать новые маршруты, которые занимают больше времени. Соответственно, прибытие рейсов в аэропорт Сочи задерживается.

«Скопления пассажиров в аэропорту мы не наблюдаем. В чистой зоне, где располагаются пассажиры, уже прошедшие регистрацию на рейсы, находится около 600 пассажиров. В общедоступной зоне аэровокзального комплекса — около 700 человек. Авиакомпании работают с нами в тесном режиме. Мы информируем пассажиров о времени изменения рейсов», — подчеркнул Комаров.

По словам управляющего директора международного аэропорта Сочи, авиакомпании идут навстречу и даже меняют типы воздушных судов на более вместительные. Это позволяет обеспечить вывоз всех пассажиров, у которых запланирован вылет в течение сегодняшнего дня.

Оперативный штаб займется организацией работы транспортной отрасли на юге России. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. Имеющихся на данный момент ресурсов достаточно для осуществления вывоза всех желающих с юга.

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авиаперелеты международный аэропорт сочи алексей комаров
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