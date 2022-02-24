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Байден в обращении к нации объявит о новых санкциях против России

Политика
Байден в обращении к нации объявит о новых санкциях против России
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 24 февраля. Президент США Джозеф Байден 24 февраля выступит с обращением к согражданам. Оно запланировано на 20 часов по московскому времени.

Глава Белого дома должен объявить о новых санкциях против окружения российского лидера Владимира Путина, государственных банков и экономики РФ.

Джо Байден недавно сообщил: Вашингтон вводит жесткие санкции против Москвы. Он добавил, что вместе с супругой Джилл молится за украинский народ.

Об ограничениях в отношении России объявили и в Евросоюзе. Они связаны со специальной военной операцией РФ в Луганской и Донецкой народных республиках. Путин сообщил, что Москва не планирует оккупировать российские территории.

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