Минобороны Алжира опубликовало еженедельный отчет по борьбе с терроризмом и контрабандой

Алжир, 24 февраля. Национальная армия республики успешно предотвратила серию террористических и контрабандных мероприятий на территории страны за минувшую неделю. Об этом сообщается в пресс-службе Министерства обороны Алжира.

Специалисты ведомства подвели итоги спецоперации по защите и обеспечению безопасности граждан от всех форм угроз в период с 16 по 22 февраля.

«Подразделения Национальной народной армии (ННА) Алжира ликвидировали семь боевиков, поддерживающих террористическую организацию «Исламское государство»1 (ИГ1, деятельность группировки запрещена в РФ). В ходе разведки изъято большое количество стрелкового вооружения и боеприпасов к ним», — говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что в рамках борьбы с терроризмом военнослужащие арестовали четырех экстремистов, уничтожили три самодельные бомбы и схроны, содержащие наркотики, продукты питания, одежду и оружие.

ННА также противодействует элементам организованной преступности. Сотрудники службы безопасности во 2-м и 3-м военных округах задержали 28 наркоторговцев и пресекли попытки ввоза через границы с Марокко огромных количеств наркотиков.

«В ходе операции изъяты 1191 кг обработанного гашиша и 508 558 психотропных таблеток», — уточнили в пресс-службе.

Пограничные службы за минувшую неделю пресекли несколько попыток контрабанды взрывчатых веществ, оружия и драгоценных металлов.

«Специалисты погранвойск изъяли 240 генераторов, 161 пневматическую дрель, 10 металлоискателей, а также 58,5 тонны смеси необработанного золота и камней», — добавили в ведомстве.

Представитель Минобороны Алжира уточнил, что в период с 16 по 22 февраля преступники пытались контрабандой вывести 25,8 тысяч литров топлива и 7,2 тонны табака.

1 Организация запрещена на территории РФ.