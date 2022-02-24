Чехия закрывает российские генконсульства в Карловых Варах и Брно

Прага, 24 февраля. Власти Чехии приостановили выдачу виз гражданам России на фоне сложившейся на Украине обстановки и закрыли генконсульства в Карловых Варах и Брно.

Правительство Чехии решило отозвать разрешения на работу генконсульств России в указанных городах. Также временно приостанавливается работа генконсульств Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Россияне пока не могут получить визы в Чехию. Правительство этого государства намерено призвать своих европейских коллег пересмотреть требования для въезда в россиян на территорию Шенгенской зоны.