Чехия объявила о приостановке выдачи виз россиянам

Прага, 24 февраля. Консульство Чехии в России и два российских консульства на территории республики закрыли. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

Чешский премьер дополнил, что власти республики приняли решение отозвать своих послов из России и Белоруссии. Также Фиала заявил о приостановке выдачи виз россиянам. Подобные действия были предприняты в связи с напряженной ситуации на территории Украины и введением в стране военного положения.

Ранее в диппредставительстве Чехии сообщили о приостановке работы чешского посольства в Киеве. Многие страны также перевели своих дипломатов из Киева во Львов. На такой шаг пошли Великобритания, США и другие государства.