Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 17:31
17:31
Армия
НМ ДНР: 15 бойцов ВСУ сложили оружие у поселка Петровское
17:29
Политика
Политолог Баширов усомнился в способности США и Евросоюза напугать Россию санкциями
17:27
Политика
Мария Захарова заявила о готовности России ответить на санкции Запада
17:26
Политика
Юрий Самонкин: Принуждение Украины к миру пройдет по южноосетинскому сценарию
17:26
Политика
Захарова напомнила об отказе Запада вести диалог с Россией на фоне ситуации на Украине
17:25
Происшествия
Водитель сбил ребенка и скрылся с места преступления на западе Москвы
17:24
Происшествия
Работница школы попала под статью за аферу на 411 тыс. рублей в Майкопе
17:24
Армия
Американский политик Габбард: Вашингтон несет прямую ответственность за конфликт на Украине
17:22
Политика
«Шум для внутренней аудитории»: Иван Сафранчук о странной инициативе Верховной рады
17:20
Происшествия
Пожилая петербурженка попала в больницу после пожара на улице Цимбалина
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Чехия объявила о приостановке выдачи виз россиянам

Политика
Чехия объявила о приостановке выдачи виз россиянам
pixabay.com

Прага, 24 февраля. Консульство Чехии в России и два российских консульства на территории республики закрыли. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

Чешский премьер дополнил, что власти республики приняли решение отозвать своих послов из России и Белоруссии. Также Фиала заявил о приостановке выдачи виз россиянам. Подобные действия были предприняты в связи с напряженной ситуации на территории Украины и введением в стране военного положения.

Ранее в диппредставительстве Чехии сообщили о приостановке работы чешского посольства в Киеве. Многие страны также перевели своих дипломатов из Киева во Львов. На такой шаг пошли Великобритания, США и другие государства.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Чехия объявила о приостановке выдачи виз россиянам
донбасс чехия фиала
Комментировать