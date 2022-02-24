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Центробанк и Минфин продолжат следить за ситуацией на финрынке в России

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 16:22
Экономика
Центробанк и Минфин продолжат следить за ситуацией на финрынке в России
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Герман Парло

Москва, 24 февраля. Правительство России прокомментировало готовность финансовых ведомств к нормализации обстановки на рынке в условиях волатильности.

Министерство финансов Российской Федерации, а также Центральный банк занимаются сейчас мониторингом происходящего на финансовых рынках.

Отмечается, что если того будет требовать ситуация, то ведомство и регулятор приступят к введению дополнительных мер. Соответствующее заявление прозвучало в Кабмине РФ.

Курсы валют и котировки акций начали резко колебаться сегодня в связи с началом военном операции, которая проводится на территории Украины. Москва приступила к осуществлению спецоперации утром. Старт этому дал президент России Владимир Путин.

В последние недели Украина все чаще обстреливала территорию Донецкой и Луганской народных республик. Власти ДНР и ЛНР решили начать массовую эвакуацию населения в Ростовскую область. Впоследствии РФ признала суверенитет республик, а также подписала с государствами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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