Центробанк и Минфин продолжат следить за ситуацией на финрынке в России

Москва, 24 февраля. Правительство России прокомментировало готовность финансовых ведомств к нормализации обстановки на рынке в условиях волатильности.

Министерство финансов Российской Федерации, а также Центральный банк занимаются сейчас мониторингом происходящего на финансовых рынках.

Отмечается, что если того будет требовать ситуация, то ведомство и регулятор приступят к введению дополнительных мер. Соответствующее заявление прозвучало в Кабмине РФ.

Курсы валют и котировки акций начали резко колебаться сегодня в связи с началом военном операции, которая проводится на территории Украины. Москва приступила к осуществлению спецоперации утром. Старт этому дал президент России Владимир Путин.

В последние недели Украина все чаще обстреливала территорию Донецкой и Луганской народных республик. Власти ДНР и ЛНР решили начать массовую эвакуацию населения в Ростовскую область. Впоследствии РФ признала суверенитет республик, а также подписала с государствами договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.