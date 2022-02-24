Путин проведет закрытую встречу по санкциям с крупнейшими бизнесменами России

Москва, 24 февраля. Глава российского государства Владимир Путин встретится с представителями бизнес-сообщества, заявил официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о руководителях компаний и организаций в различных секторах. Это крупнейшие российские работодатели, подчеркнул Дмитрий Песков. Владимир Путин пообщается с ними в рамках подготовки к Посланию. Стороны обменяются мнениями в связи со сложившейся в стране ситуацией, а также обсудят санкции. Встреча пройдет в закрытом режиме.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее анонсировал разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны пообщаются «сегодня-завтра». Они обсудят, каким вооружением следует укрепить «прикрытие западного направления».