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Путин проведет закрытую встречу по санкциям с крупнейшими бизнесменами России

Общество
Путин проведет закрытую встречу по санкциям с крупнейшими бизнесменами России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 февраля. Глава российского государства Владимир Путин встретится с представителями бизнес-сообщества, заявил официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о руководителях компаний и организаций в различных секторах. Это крупнейшие российские работодатели, подчеркнул Дмитрий Песков. Владимир Путин пообщается с ними в рамках подготовки к Посланию. Стороны обменяются мнениями в связи со сложившейся в стране ситуацией, а также обсудят санкции. Встреча пройдет в закрытом режиме.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее анонсировал разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны пообщаются «сегодня-завтра». Они обсудят, каким вооружением следует укрепить «прикрытие западного направления».

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