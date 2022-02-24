Глава Еврокомиссии Йоханссон сообщила, что ЕС готов принять беженцев из Украины

Брюссель, 24 февраля. Европейский союз выразил готовность принять беженцев из Украины, Еврокомиссия окажет странам-членам ЕС поддержку, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Беженцев готовы принять Польша, Чехия, Румыния, Словакия и Венгрия. Йоханссон выразила благодарность главам этих государств за готовность предоставить защиту.

«Еврокомиссия готова поддержать государства-члены в готовности к приему беженцев по мере развития ситуации на Украине. Я благодарю Польшу, Чехию, Румынию, Словакию и Венгрию в их готовности и желании предоставить немедленную защиту», — заявила еврокомиссар.

Заявление о начале спецоперации в Донбассе президент России Владимир Путин озвучил утром 24 февраля. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, российские военные не наносят удары по населенным пунктам Украины.

Евросоюз и Россия сейчас не ведут коммуникаций. На это указал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Политик выступил в эфире France Inter.