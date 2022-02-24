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Глава Еврокомиссии Йоханссон сообщила, что ЕС готов принять беженцев из Украины

Общество
Глава Еврокомиссии Йоханссон сообщила, что ЕС готов принять беженцев из Украины
pixabay.com

Брюссель, 24 февраля. Европейский союз выразил готовность принять беженцев из Украины, Еврокомиссия окажет странам-членам ЕС поддержку, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Беженцев готовы принять Польша, Чехия, Румыния, Словакия и Венгрия. Йоханссон выразила благодарность главам этих государств за готовность предоставить защиту.

«Еврокомиссия готова поддержать государства-члены в готовности к приему беженцев по мере развития ситуации на Украине. Я благодарю Польшу, Чехию, Румынию, Словакию и Венгрию в их готовности и желании предоставить немедленную защиту», — заявила еврокомиссар.

Заявление о начале спецоперации в Донбассе президент России Владимир Путин озвучил утром 24 февраля. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, российские военные не наносят удары по населенным пунктам Украины.

Евросоюз и Россия сейчас не ведут коммуникаций. На это указал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Политик выступил в эфире France Inter.

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украина евросоюз еврокомиссия йоханссон
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