Украина не отправляла России уведомление о разрыве дипотношений

Москва, 24 февраля. Россия не получала от Украины уведомления о разрыве дипломатических отношений.

Такую информацию распространило РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Журналисты поинтересовались, есть ли в Москве соответствующий документ из Киева.

«Нет», — ответил собеседник агентства.

Ранее о разрыве дипломатических отношений сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Министерство иностранных дел уже начало процедуру.

МИД России позже отреагировал на сообщения из Киева. По мнению дипломатов, такое решение украинского руководства является логичным завершением русофобской политики.