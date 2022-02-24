УЕФА может отстранить российские клубы от участия в Еврокубках

Ньон, 24 февраля. Члены исполнительного комитета Европейской федерации футбола 25 февраля обсудят возможность отстранения российских клубов от участия в Еврокубках.

Об этом сообщает британское издание Associated Press. Также УЕФА с высокой долей вероятности лишит Санкт-Петербург права проведения финального матча Лиги чемпионов, который запланирован в Северной столице 28 мая.

Россию, на данный момент, два клуба представляют в Лиге Европы УЕФА. «Зенит» 24 февраля попробует обыграть «Бетис» в Севилье, а московский «Спартак» ожидает своего соперника по 1/8 финала турнира.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном отстранением российских клубов из Еврокубков. Наставник очень расстроен, что политика может влиять на проведение спортивных мероприятий.