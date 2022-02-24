«Дыхание Русской весны»: Вадим Манукян рассказал об обстановке в Ростове-на-Дону

Несмотря на февраль, в Ростове-на-Дону настоящая весна. Дыхание Русской весны ощущается буквально везде.

Почитал с утра Telegram и соцсети «небратьев», а там столько ужасов распространяют люди с пониженной социальной ответственностью. В общем, решил прогуляться по улицам Ростова-на-Дону и своими глазами посмотреть на то, какой жизнью живет этот славный город в день старта специальной военной операции в Донбассе. Каждый из нас понимает, что Ростов-на-Дону и Ростовская область граничат с ЛДНР.

Однако на улицах Ростова-на-Дону все спокойно. Вот семья гуляет с ребенком в коляске, а рядом доставщик еды готовится выполнить очередной заказ. Несмотря на пасмурный день, довольно много молодежи на улице. Все гуляют, улыбаются и обсуждают события в мире. Общественный транспорт развозит горожан. Много машин на центральных проспектах.

В этот день не мог не зайти на Театральную площадь и не подойти к стеле «Героям-освободителям Ростова от немецко-фашистских захватчиков». Там есть прекрасная надпись:

«Пусть ратные деяния героев продолжатся в наших свершеньях».

В нашей жизни есть время и геройским поступкам, и повседневным труду и службе, которые порой сродни подвигу. Наши врачи и наши военнослужащие — это наша гордость!

instagram.com / @vadim_manukyan

В целом в Ростове царит спокойствие и умиротворение. Словно и не было последних месяцев напряжения, которое всячески нагнетал Запад. Здесь же в области нашли свой приют многие беженцы из ЛДНР. На время проведения операции многие из них находятся в ростовской тихой гавани, а кто-то — в других регионах необъятной России.

Наши войска уже приучили россиян, что за их мощной спиной мы находимся под полной защитой. Любые прорывы и прилеты с Украины получают мгновенный достойный ответ. С большим удовольствием читаю сводки Минобороны РФ от 24 февраля. Наша армия очень долго оттачивала свое мастерство в других горячих точках, и сегодня она помогает ЛДНР принести мир на их многострадальную землю. Геноцид жителей республик, который продолжался восемь лет, я уверен, подходит к своему завершению.

Русская весна во всей своей красе пришла в Ростов-на-Дону в этот раз в конце февраля. Мы отпраздновали прекрасный праздник — День защитника Отечества, и после этого наши войска погрузились в свои будни службы.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, цель России — денацификация Украины. В идеале — зачистить страну от нацистов. Однажды мы уже победили нацистов и фашистов. Спустя много лет они снова подняли свою голову и оккупировали города Украины. Долгие восемь лет украинский народ находился под их гнетом.

Наши Ростов-на-Дону и Ростовская область всегда симпатизировали народам Донбасса. Мы всегда переживали за них, участвовали в гуманитарных миссиях, передавали вещи, которые могли бы согреть тех, кому сегодня сложно. Эта весна согреет всех. И пусть дыхание Русской весны, которое очень четко ощущается в Ростове-на-Дону, ощутят и наши соседи.

Украинцы, держитесь, мы рядом! Мы поможем, мы вместе раздавим нацистскую гадину и будем наслаждаться Русской весной!

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