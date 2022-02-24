В банкоматах Одессы заканчиваются деньги: люди массово скупают продукты

Жители Одессы прислали в редакцию ФАН видео, на которых показано, как люди в городе начали массово закупаться продуктами из-за ситуации, которая сейчас происходит на Украине. Кроме того, местные жители стараются обналичить деньги в банкоматах, однако уже во многих местах наличные средства закончились.

«Люди очень много покупают воды и разной еды, берут все подряд: крупы, сосиски, макароны, тушенку, спички. То есть скупают практически все. Я думаю, с такими темпами полки магазинов будут пустыми уже через несколько часов или к вечеру, если на складах еще осталось продовольствие. Очереди и к аптекам: люди массово закупаются медикаментами. Зеленский заявил, что на Украине запасов еды на 15-20 дней, наверное, это и заставило людей массово бежать в магазины, чтобы закупить продуктов впрок, пока все это не закончится. Мы тоже взяли продуктов на неделю, но все надеются, что ситуация успокоится за несколько дней», — заявил ФАН одессит Владимир.

Вместе с тем он добавил, что многие люди пытались уехать из Одессы в другие города, где у них находятся родственники, однако военные не пропускают — разворачивают и говорят ехать домой и прятаться в подвалах. По его словам, ситуация в городе с каждым часом обостряется из-за раздающихся взрывов, никто не знает, что будет дальше и что делать, поэтому многие люди просто прячутся и чего-то ждут.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Сети появилось видео, как сотрудники СБУ сжигают документы в центре Киева.