Сенатор Широков уверен в предоставлении украинским военным гуманитарных коридоров

Москва, 24 февраля. Российский сенатор Анатолий Широков не сомневается в том, что сдавшим оружие украинским военнослужащим позволят покинуть поле боя в Донбассе по гуманитарным коридорам.

Как напомнил Широков, начатая Россией спецоперация по защите республик Донбасса (ДНР и ЛНР) от украинской агрессии одновременно преследует и две главные цели: демилитаризацию и денацификацию Украины. При этом следует учитывать негативную роль во внутриукраинском конфликте США и НАТО, поэтому перед Россией стоит задача устранить антинародный, проамериканский политический режим на Украине, так как без этого РФ не сможет обеспечить свою безопасность, сообщает Life.

По словам Широкова, Россия борется с антироссийскими агрессивными главарями украинского режима, а не с братским народом Украины. Исходя из этого, удары наносятся точечно исключительно по объектам военной инфраструктуры. Более того, и украинским военнослужащим, сложившим оружие, тоже ничего не угрожает.

Широков сослался на обращение президента России Владимира Путина, в котором говорится, что те военнослужащие Украины, которые не будут противодействовать проведению специальной операции, смогут уйти домой через предоставленные им ополченцами ДНР и ЛНР гуманитарные коридоры.

Ранее ФАН сообщал о начале Россией 24 февраля спецоперации на Донбассе с целью защиты местного населения от агрессии со стороны Украины. По данным минобороны России, в первые же минуты операции были подавлены средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выведена из строя военная инфраструктура украинских авиабаз. Силы ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление с целью освобождения оккупированных Украиной территорий Донецкой и Луганской областей.