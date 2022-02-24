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Мария Захарова указала на хамскую манеру формулировок США по ситуации на Украине

Политика
Мария Захарова указала на хамскую манеру формулировок США по ситуации на Украине
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 24 февраля. Власти США объявили о своем нежелании вести переговоры с Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что такой ответ был получен еще до начала спецоперации в Донбассе. Захарова указала на хамскую манеру формулировок Соединенных Штатов по ситуации на востоке Украины.

«Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США (Энтони Блинкена — Прим.ФАН), в котором излагалось развернутое, достаточно в хамской манере, их нежелание вести с Россией переговоры. Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция», — пояснила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил гражданам страны о военной операции в Донбассе. Попытки Москвы договориться с зарубежными государствами о нерасширении НАТО являются тщетными, добавил глава государства.

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украина россия сша донбасс захарова
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