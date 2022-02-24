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«России пришлось принять контрмеры»: к чему привели попытки Зеленского перетянуть одеяло на себя
Политика
«России пришлось принять контрмеры»: к чему привели попытки Зеленского перетянуть одеяло на себя
Федеральное агентство новостей  / 

Позиция шантажа, вымогательства, торгов со стороны Киева вынудила Россию на контрмеры. Эскалации ситуации можно было избежать и решить проблему конфликта в Донбассе мирным путем. Для этого президент Украины Владимир Зеленский должен был действовать в рамках той политической практики, которая юридически признана международным сообществом, то есть выполнять Минские соглашения. Такую точку зрения в беседе с ФАН высказала кандидат политических наук, доцент СЗИУ РАНХиГС Ольга Дегтярева.

С юридической точки зрения Владимир Путин все пункты уже озвучил. Со стороны Украины мы наблюдали ту истерию, которая происходила на телеканалах. 

«Благодаря «дипломатии фейков» шла война на истощение. Происходящие сейчас события стали закономерным следствием. Зеленский — как тот Буратино — пытался все что-то решить, а кот Базилио и лиса Алиса в лице [Петра] Порошенко и [Юлии] Тимошенко подталкивали его к неправильным решениям. В итоге Зеленский переиграл сам себя. Если говорить правовым языком, все жесткие формулировки нынешнего президента Украины были чреваты политическими рисками, и он не мог этого не понимать. Выбрав такую риторику, он явно показал, что действовать в рамках той политической практики, которая юридически признана международным сообществом, не собирается. У него был выход из ситуации, но он не стал им пользоваться. России же не оставалось ничего иного, как принять контрмеры», — прокомментировала Дегтярева.

То есть шаги Зеленского были неверны с точки зрения международного права. Политолог объяснила: одно из приложений резолюции Совбеза ООН в рамках «нормандского формата» — это декларация президентов. Под этим документом подписывались лидеры России, Германии, Франции и Украины — они торжественно заявляли об обязательствах своих стран выполнять Минские соглашения. Владимир Зеленский как «наследник» Петра Порошенко должен был от лица Украины следовать этой доктрине. Если он не хотел это делать, то надо было аннулировать эту подпись, рассказала Дегтярева.

«России пришлось принять контрмеры»: к чему привели попытки Зеленского перетянуть одеяло на себя
vk.com / Ольга Дегтярёва

«Он должен был внести соответствующий вопрос в Верховную раду и аннулировать эту подпись от имени Украины. Это конкретная процедура, она предусмотрена Конституцией Украины. Но Зеленский этого не сделал, он не пошел юридическим путем, а остался на позиции шантажа, вымогательства, торгов — то, чем политический Киев и славился. Сложилась ситуация Слона и Моськи. Для России, тяжеловеса, в данной ситуации политическими партнерами выступают ЕС и США. А Украина — это региональное государство. И в данном случае оно перетягивало на себя одеяло и выступало, к сожалению, как государство-террорист», — высказала свою позицию политолог.

По словам Дегтяревой, целью такого поведения нынешнего президента Украины могло быть желание удержаться во власти и попытаться переизбраться на второй срок. В пользу этой версии говорят и его «заигрывания с националистами», которые точно не собираются идти на сближение с Россией.

«На мой взгляд, с лидером нации, который отказывается от своих слов, почти невозможно вести диалог. Вспомните простой пример с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Зеленский обещал ему выполнить Минские соглашения, а позже уже сменил позицию, сказав, что «мы не договорились». При этом еще и назвал соглашения «бездарным документом». Получается, слово Зеленского мало что значит. На уровне международного сообщества и дипломатического языка — это плевок», — сказала политолог. 

Как объяснила Дегтярева, Россия говорит юридическим языком. Президент Владимир Путин обозначил, что решение о признании независимости ЛНР и ДНР — это коллективное решение, оно говорит юридическими категориями и апеллирует к истории. То есть язык аргументов является строгим, выдержанным и оправданным. В то же время с Украины, по словам политолога, были слышны лишь эмоции и истерики.

Экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко, на странице в Facebook, описывая происходящее, заключила, что не стоило украинским властям на протяжении последних восьми лет злить Российскую Федерацию: «Дотыкались палкой в медведя. Он проснулся и вышел из берлоги».

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