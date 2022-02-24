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«Поставлена последняя точка»: депутат Чепа назвал причину начала спецоперации в Донбассе
Политика
«Поставлена последняя точка»: депутат Чепа назвал причину начала спецоперации в Донбассе
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с ФАН прокомментировал решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации по защите Донбасса. Эксперт заявил, что российские войска поражают только военные объекты: у России нет задачи вести войну, цель — проведение спецоперации.

«В последние дни наступила очень критическая ситуация. При наличии большого количества Вооруженных сил Украины на границе с Донецкой и Луганской народных республик находилось большое число воинствующих боевиков неонацистского характера. Они были вооружены техникой стран НАТО, которые абсолютно не управлялись и не подчинялись официальному Киеву. Были заброшены разведывательные и диверсионные отряды. Разведданные говорили о подготовке Вооруженных сил Украины к захвату Донецкой и Луганской народных республик. На границе были втянуты бронетехника, артиллерия, укомплектованы силовые структуры — все было готово к широкомасштабным действиям. После отказа от переговоров по Минским соглашениям Украина не проявила абсолютно никакой реакции в сторону объявления возможности признания ДНР и ЛНР. Поэтому в конфликте была поставлена последняя точка», — заявил Чепа.

«Поставлена последняя точка»: депутат Чепа назвал причину начала спецоперации на Донбассе
Федеральное агентство новостей /

Собеседник утверждает, что наблюдать за экстренным накалом конфликта было больше невозможно, поэтому республики были признаны. Перед властями РФ была поставлена цель — остановить кровопролитие и геноцид, к которому готовился Киев. Точечными ударами была выведена из строя во многих местах военная инфраструктура ВСУ, разрушены военно-посадочные полосы аэродромов, уничтожены коммуникации, арсеналы оружия. Представители власти уверены, что действия российской армии должны остановить дальнейшее продвижение ВСУ на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Тем временем в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке режима тишины на территории Донбасса.

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россия донбасс украина спецоперация
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