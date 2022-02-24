Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 17:30
17:29
Политика
Политолог Баширов усомнился в способности США и Евросоюза напугать Россию санкциями
17:27
Политика
Мария Захарова заявила о готовности России ответить на санкции Запада
17:26
Политика
Юрий Самонкин: Принуждение Украины к миру пройдет по южноосетинскому сценарию
17:26
Политика
Захарова напомнила об отказе Запада вести диалог с Россией на фоне ситуации на Украине
17:25
Происшествия
Водитель сбил ребенка и скрылся с места преступления на западе Москвы
17:24
Происшествия
Работница школы попала под статью за аферу на 411 тыс. рублей в Майкопе
17:24
Армия
Американский политик Габбард: Вашингтон несет прямую ответственность за конфликт на Украине
17:22
Политика
«Шум для внутренней аудитории»: Иван Сафранчук о странной инициативе Верховной рады
17:20
Происшествия
Пожилая петербурженка попала в больницу после пожара на улице Цимбалина
17:20
Происшествия
ВСУ обстреляли из миномета дом с пенсионерами и ребенком в Донецке
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Аргентина призвала к мирному разрешению кризиса на востоке Украины

Весь мир
Аргентина призвала к мирному разрешению кризиса на востоке Украины
Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины  / 

Буэнос-Айрес, 24 февраля. Правительство Аргентины призвало к мирному разрешению кризиса на востоке Украины. Об этом сообщил постоянный представитель страны в ООН Фабиан Оддоне в ходе сессии Генассамблеи.

Оддоне выразил обеспокоенность по поводу противостояния между США вместе с разными европейскими странами и Россией, отметив, что это напоминает ему времена Холодной войны.

«Аргентина не верит в конфронтацию, которая является логикой прошлого, когда мир был разделен на Запад и Восток. Такое противостояние уже устарело», — отметил постпред в ООН.

Оддоне вновь подчеркнул необходимость «принять серьезные шаги по запуску конструктивного диалога с добрыми намерениями, с целью найти мирный и согласованный выход из ситуации».

«Международное сообщество должно принять активные действия по созданию благоприятных условий для многосторонних переговоров», — отметил Оддоне.

Ранее Министерство иностранных дел южноамериканской страны призвало приступить к диалогу, чтобы урегулировать конфликт.

Несмотря на нейтральный характер данных заявлений, в ходе своего визита в Россию президент Альберто Фернандес выразил стремление к сотрудничеству со страной. Он подчеркнул, что Аргентина может стать для РФ «входными воротами» в Латинскую Америку.

Военная операция в Донбассе

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Правительство РФ подчеркнуло, что российская стороны не наносит никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, а только по военной инфраструктуре. Ранее в понедельник Путин подписал указ о признании народных республик Донецка и Луганска.

В ответ президент Владимир Зеленский подписал указ «О введении военного положения на Украине», которое предусматривает запрет на митинги, ограничение свободы передвижения, контроль СМИ, досмотр вещей и жилья граждан, а также другие ущемления прав и свобод украинцев.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Аргентина призвала к мирному разрешению кризиса на востоке Украины
россия украина аргентина
Комментировать