Аргентина призвала к мирному разрешению кризиса на востоке Украины

Буэнос-Айрес, 24 февраля. Правительство Аргентины призвало к мирному разрешению кризиса на востоке Украины. Об этом сообщил постоянный представитель страны в ООН Фабиан Оддоне в ходе сессии Генассамблеи.

Conflicto en Ucrania: la Argentina realizó un contundente llamado a la paz ante la ONU https://t.co/xfsDF8yrvc pic.twitter.com/PlFWYuHO2k — Interna Politica (@InternaPolitica) February 24, 2022

Оддоне выразил обеспокоенность по поводу противостояния между США вместе с разными европейскими странами и Россией, отметив, что это напоминает ему времена Холодной войны.

«Аргентина не верит в конфронтацию, которая является логикой прошлого, когда мир был разделен на Запад и Восток. Такое противостояние уже устарело», — отметил постпред в ООН.

Оддоне вновь подчеркнул необходимость «принять серьезные шаги по запуску конструктивного диалога с добрыми намерениями, с целью найти мирный и согласованный выход из ситуации».

«Международное сообщество должно принять активные действия по созданию благоприятных условий для многосторонних переговоров», — отметил Оддоне.

Ранее Министерство иностранных дел южноамериканской страны призвало приступить к диалогу, чтобы урегулировать конфликт.

Несмотря на нейтральный характер данных заявлений, в ходе своего визита в Россию президент Альберто Фернандес выразил стремление к сотрудничеству со страной. Он подчеркнул, что Аргентина может стать для РФ «входными воротами» в Латинскую Америку.

Военная операция в Донбассе

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Правительство РФ подчеркнуло, что российская стороны не наносит никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, а только по военной инфраструктуре. Ранее в понедельник Путин подписал указ о признании народных республик Донецка и Луганска.

В ответ президент Владимир Зеленский подписал указ «О введении военного положения на Украине», которое предусматривает запрет на митинги, ограничение свободы передвижения, контроль СМИ, досмотр вещей и жилья граждан, а также другие ущемления прав и свобод украинцев.