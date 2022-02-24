Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 17:30
17:29
Политика
Политолог Баширов усомнился в способности США и Евросоюза напугать Россию санкциями
17:27
Политика
Мария Захарова заявила о готовности России ответить на санкции Запада
17:26
Политика
Юрий Самонкин: Принуждение Украины к миру пройдет по южноосетинскому сценарию
17:26
Политика
Захарова напомнила об отказе Запада вести диалог с Россией на фоне ситуации на Украине
17:25
Происшествия
Водитель сбил ребенка и скрылся с места преступления на западе Москвы
17:24
Происшествия
Работница школы попала под статью за аферу на 411 тыс. рублей в Майкопе
17:24
Армия
Американский политик Габбард: Вашингтон несет прямую ответственность за конфликт на Украине
17:22
Политика
«Шум для внутренней аудитории»: Иван Сафранчук о странной инициативе Верховной рады
17:20
Происшествия
Пожилая петербурженка попала в больницу после пожара на улице Цимбалина
17:20
Происшествия
ВСУ обстреляли из миномета дом с пенсионерами и ребенком в Донецке
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Борьба с расизмом в США превращает талантливую молодежь в преступников

Весь мир
Борьба с расизмом в США превращает талантливую молодежь в преступников
Федеральное агентство новостей  / 

В 2020 году казалось, что беспорядки и демонстрации в американских городах, спровоцированные жестокостью полиции США, никогда не закончатся. Однако после победы кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена протестная активность в Соединенных Штатах пошла на убыль.

В 2022 году подконтрольное демократам движение Black Lives Matter стало Вашингтону неудобно и не нужно: его лидеры то и дело попадали в коррупционные скандалы, чем наносили лишний урон имиджу правящей партии.

Борьба с расизмом в США превращает талантливую молодежь в преступников
Федеральное агентство новостей

В середине февраля от BLM последовал новый удар: чернокожий активист и журналист из Луисвилля Квинтез Браун совершил покушение на убийство — он стрелял в кандидата на пост мэра города демократа Крейга Гринберга.

Правоохранительные органы так и не придали огласке мотивы преступника, однако в социальных сетях быстро распространились предположения, которые связывают поступок Брауна с его принадлежностью к организациям борцов  за расовую справедливость.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о деструктивном влиянии движения Black Lives Matter на представителей американской молодежи.

Борьба с расизмом в США превращает талантливую молодежь в преступников
Федеральное агентство новостей /

Злополучный город

Город Луисвилл, где произошло покушение, сейчас переживает не лучшие времена. 2021 год стал для Луисвилла рекордным по количеству насильственных смертей: согласно данным полиции, в 2021 от рук преступников в городе погибло 188 человек Еще 583 получили ранения различной степени тяжести. Из погибших 24 человека являются несовершеннолетними.

Правоохранительные органы и общественные организации регулярно выражают «обеспокоенность» тем, что в городе неуклонно растет уровень преступности. Впрочем, поделать с криминалом они ничего, судя по всему, не могут. Из месяца в месяц количество убийств не опускается ниже двузначного значения — так, в декабре 2021 года в Луисвилле были убито 12 человек.

Представитель американской НКО Christopher 2x, которая старается привлечь внимание к проблемам преступности, 2 января сообщил, что 2021 год для Луисвилла стал рекордным и по количеству погибших детей:

«У нас никогда не было года, когда так много детей было убито или ранено в результате применения огнестрельного оружия. Вы просто не можете себе представить, с какими страданиями сталкиваются дети и их семьи», — заявил он.

Борьба с расизмом в США превращает талантливую молодежь в преступников
pixabay.com /

Тревогу бьет и исполнительный директор американского аналитического центра Pegasus Institute Джош Кроуфорд, освещающий проблемы в США в сфере безопасности:

«В городах по всей стране наблюдается рост числа насильственных преступлений, это происходит с 2015 года. Но Луисвилл абсолютно уникален — здесь мы второй год подряд регистрируем рекордное количество убийств. Феномен в том, что другие американские населенные пункты уже пережили такие всплески преступности, но они приходились на период между началом 1970-х и началом 1990-х. В Нью-Йорке с этим особенно тяжело, но даже там не бьют таких антирекордов», — заявил Кроуфорд.

Борьба с расизмом в США превращает талантливую молодежь в преступников
Федеральное агентство новостей /

Рост преступности в Луисвилле, предположительно, обусловлен тремя ключевыми факторами: длительными и безнаказанными погромами, происходившими в США с мая 2020 года; либеральной политикой американских прокуроров, которые стараются выпускать под залог даже опасных рецедивистов; и снижением финансирования правоохранительных органов как результата политики «Сократите полиции финансирование».

Однако по словам членов Демократической партии, во всем виновато отсутствие нормальной оружейной реформы: противники Второй поправки считают, что ограничение доступа американцев к огнестрельному вооружению решит проблему.

С такой же идеей 14 февраля на встрече с избирателями выступал кандидат в мэры Луисвилля Крейг Гринберг. Благополучно завершить выступление политику не удалось: через несколько минут в здание, где проходила конференция, ворвался Квинтез Браун и несколько раз выстрелил в него из 9-мм пистолета.

Рожденный в рубашке

По словам Гринберга, от смерти его спасли исключительно грамотные действия охранника, сумевшего вовремя закрыть дверь в помещение:

«Мне очень повезло, что у меня есть отличная команда замечательных людей, которые сумели быстро среагировать на сложившуюся ситуацию», — заявил политик.

Гринбергу повезло не только с охраной: к счастью, действующий мэр города демократ Грэг Фишер не успел предпринять серьезных мер для того, чтобы лишить правоохранительные органы финансирования. Из-за оперативных действий полиции далеко злоумышленнику уйти не удалось: через 10 минут он был задержан патрульными.

Гринберг после нападения не стал останавливать предвыборную кампанию, — напротив, он использовал инцидент в пользу своей программы, в качестве аргумента за закон об ограничении покупки оружия. Заявив, что в ходе своей пресс-конференции он неоднократно упоминал проблему насилия с применением огнестрельного оружия, Крейг добавил, что покушение еще больше убедило его правильности выбранного курса:

«Это был вопрос номер один, о котором я говорил с тех пор, как начал свою кампанию. Покушение на мою жизнь придало мне еще больше решимости работать вместе с обществом для того, чтобы положить конец этому бессмысленному насилию с применением огнестрельного оружия», — объявил он.

Гринберг сказал, что в какой-то момент задумывался о походе к психологу, чтобы обсудить, могут ли последствия нападения повлиять на его ментальное благополучие.

Однако общественность куда больше взволновало состояние психического здоровья 21-летнего Квинтеза Брауна: по словам людей, знакомых с преступником, Браун был неспособен на подобное злодеяние, так как ранее успел зарекомендовать себя в качестве «блестящего молодого человека» и «одаренного студента».

Преступник или безумец?

В недалеком прошлом Браун действительно демонстрировал успехи в учебе: будучи студентом старших курсов Луисвиллского университета, он не только получал отличные отметки, но и занимался волонтерской и журналисткой деятельностью. Квинтез вел колонку в студенческой газете Cardinal, а также развивал собственную инициативную группу, занимающуюся политическим образованием и предотвращением насилия в рядах афроамериканской молодежи.

Профессор Луисвиллского университета Рики Джонс охарактеризовал Брауна как «одного из самых блестящих детей, которых когда-либо встречал»:

«Он казался ребенком не своего времени. Было ощущение, что он принадлежал к другому поколению — таков был уровень его общественного сознания и заботы. Я преподаю уже 26 лет, и я бы с уверенностью поместил его в свою пятерку лучших учеников», — заявил Джонс.

Борьба с расизмом в США превращает талантливую молодежь в преступников
flickr.com / estia-officiel

Судя по всему, перерождение блестящего ученика в несостоявшегося убийцу произошло именно в 2020 году на фоне протестов Black Lives Matter. Афроамериканец Браун увлекся деструктивной идеологией этого движения и в скором времени начал открыто выступать за ликвидацию полиции и оружейную реформу.

Либеральная пресса сейчас пытается скрыть темное прошлое Брауна, представляя его исключительно светлым, но «психически нездоровым» человеком, Интернет помнит все.

Уже удаленный аккаунт Квинтеза в Twitter http://web.archive.org/web/20220216141500/https://twitter.com/tez4liberation был буквально переполнен идеологией черного превосходства, ненавистью к Соединенным Штатам и капитализму, пропагандой критической расовой теории, а также призывами вступать в борьбу с «белыми обидчиками и фашистами».

Там же, в социальных сетях Брауна, легко можно найти мотив нападения на политика Крейга Гринберга, который с таким трудом пытаются отыскать правоохранительные органы, либеральная общественность, бывшие учителя и друзья преступника.

Мотив этот крайне неполиткорректный: дело в том, что, наряду с идеологией «черного превосходства», Браун исповедовал антисемитизм и состоял в группировке «Иудейские львы», основной целью которой являлась борьба с еврейством. А Крейг Гринберг, посмевший баллотироваться на пост мэра родного города Брауна, как раз являлся евреем.

Об антисемитизме Брауна не написала ни одна газета Луисвилла, не высказался в этом отношении и сам Гринберг.

А вот руководство отделения BLM в Луисвилле, чьим воспитанником был Квинтез, через несколько дней осмелело, осознав, что им вновь все сойдет с рук. Члены движения смекнули, что на инциденте удастся заработать, поэтому объявили денежный сбор для освобождения Квинтеза Брауна под залог, попутно обвинив «сторонников превосходства белых и американских правых» в разгуле преступности среди афроамериканцев.

Хотя протесты BLM стихли, и активисты движения больше не разрушают частное имущество американцев и не избивают несогласных, последствия их деструктивного учения, овладевшего неокрепшими умами американской молодежи, продолжают приносить свои гнилые плоды.

Как показала статистика на примере «либерального оазиса» Луисвилла, так называемая борьба с расизмом в США не только не способствует сплочению общества, но, напротив, становится причиной роста преступности и убийств на почве расовой ненависти. История Квинтеза Брауна показательна — она о том, как BLM всего за пару лет сумели превратить перспективного и талантливого ученика в хладнокровного убийцу и ярого антисемита.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Борьба с расизмом в США превращает талантливую молодежь в преступников
американский номер
Комментировать