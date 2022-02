В 2020 году казалось, что беспорядки и демонстрации в американских городах, спровоцированные жестокостью полиции США, никогда не закончатся. Однако после победы кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена протестная активность в Соединенных Штатах пошла на убыль.

В 2022 году подконтрольное демократам движение Black Lives Matter стало Вашингтону неудобно и не нужно: его лидеры то и дело попадали в коррупционные скандалы, чем наносили лишний урон имиджу правящей партии.

В середине февраля от BLM последовал новый удар: чернокожий активист и журналист из Луисвилля Квинтез Браун совершил покушение на убийство — он стрелял в кандидата на пост мэра города демократа Крейга Гринберга.

Правоохранительные органы так и не придали огласке мотивы преступника, однако в социальных сетях быстро распространились предположения, которые связывают поступок Брауна с его принадлежностью к организациям борцов за расовую справедливость.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о деструктивном влиянии движения Black Lives Matter на представителей американской молодежи.

Злополучный город

Город Луисвилл, где произошло покушение, сейчас переживает не лучшие времена. 2021 год стал для Луисвилла рекордным по количеству насильственных смертей: согласно данным полиции, в 2021 от рук преступников в городе погибло 188 человек Еще 583 получили ранения различной степени тяжести. Из погибших 24 человека являются несовершеннолетними.

Philadelphia ended 2021 with 562 homicides, 62 above its all-time high, from 1990, when it had the same size population as it does now.



Among other cities setting records in 2021: Louisville (188), Columbus (201), Indianapolis (271), and Portland (90). https://t.co/Z4fvpqfy0y — Alec MacGillis (@AlecMacGillis) January 1, 2022

Правоохранительные органы и общественные организации регулярно выражают «обеспокоенность» тем, что в городе неуклонно растет уровень преступности. Впрочем, поделать с криминалом они ничего, судя по всему, не могут. Из месяца в месяц количество убийств не опускается ниже двузначного значения — так, в декабре 2021 года в Луисвилле были убито 12 человек.

Представитель американской НКО Christopher 2x, которая старается привлечь внимание к проблемам преступности, 2 января сообщил, что 2021 год для Луисвилла стал рекордным и по количеству погибших детей:

«У нас никогда не было года, когда так много детей было убито или ранено в результате применения огнестрельного оружия. Вы просто не можете себе представить, с какими страданиями сталкиваются дети и их семьи», — заявил он.

Тревогу бьет и исполнительный директор американского аналитического центра Pegasus Institute Джош Кроуфорд, освещающий проблемы в США в сфере безопасности:

«В городах по всей стране наблюдается рост числа насильственных преступлений, это происходит с 2015 года. Но Луисвилл абсолютно уникален — здесь мы второй год подряд регистрируем рекордное количество убийств. Феномен в том, что другие американские населенные пункты уже пережили такие всплески преступности, но они приходились на период между началом 1970-х и началом 1990-х. В Нью-Йорке с этим особенно тяжело, но даже там не бьют таких антирекордов», — заявил Кроуфорд.

Рост преступности в Луисвилле, предположительно, обусловлен тремя ключевыми факторами: длительными и безнаказанными погромами, происходившими в США с мая 2020 года; либеральной политикой американских прокуроров, которые стараются выпускать под залог даже опасных рецедивистов; и снижением финансирования правоохранительных органов как результата политики «Сократите полиции финансирование».

Однако по словам членов Демократической партии, во всем виновато отсутствие нормальной оружейной реформы: противники Второй поправки считают, что ограничение доступа американцев к огнестрельному вооружению решит проблему.

С такой же идеей 14 февраля на встрече с избирателями выступал кандидат в мэры Луисвилля Крейг Гринберг. Благополучно завершить выступление политику не удалось: через несколько минут в здание, где проходила конференция, ворвался Квинтез Браун и несколько раз выстрелил в него из 9-мм пистолета.

Meet: Quintez Brown. BLM helps raise $100,000 bail for defund police activist, 21, honored by Obama who's now charged with attempted murder 'after walking into Jewish Democrat mayoral candidate's office and trying to assassinate him'... Hates Jews and All White people. pic.twitter.com/cAVX242il9 — Daniel Thornton (@Panamadan61) February 17, 2022

Рожденный в рубашке

По словам Гринберга, от смерти его спасли исключительно грамотные действия охранника, сумевшего вовремя закрыть дверь в помещение:

«Мне очень повезло, что у меня есть отличная команда замечательных людей, которые сумели быстро среагировать на сложившуюся ситуацию», — заявил политик.

Гринбергу повезло не только с охраной: к счастью, действующий мэр города демократ Грэг Фишер не успел предпринять серьезных мер для того, чтобы лишить правоохранительные органы финансирования. Из-за оперативных действий полиции далеко злоумышленнику уйти не удалось: через 10 минут он был задержан патрульными.

Гринберг после нападения не стал останавливать предвыборную кампанию, — напротив, он использовал инцидент в пользу своей программы, в качестве аргумента за закон об ограничении покупки оружия. Заявив, что в ходе своей пресс-конференции он неоднократно упоминал проблему насилия с применением огнестрельного оружия, Крейг добавил, что покушение еще больше убедило его правильности выбранного курса:

“We are shaken, but safe.” Louisville Mayoral candidate, Craig Greenberg said today. He said someone walked up to his campaign HQ, they greeted them, then the person started shooting. He says a bullet grazed his sweater @SpectrumNews1KY pic.twitter.com/RMY48kt35Z — David Williams (@DWilliamsTV) February 14, 2022

«Это был вопрос номер один, о котором я говорил с тех пор, как начал свою кампанию. Покушение на мою жизнь придало мне еще больше решимости работать вместе с обществом для того, чтобы положить конец этому бессмысленному насилию с применением огнестрельного оружия», — объявил он.

Гринберг сказал, что в какой-то момент задумывался о походе к психологу, чтобы обсудить, могут ли последствия нападения повлиять на его ментальное благополучие.

Однако общественность куда больше взволновало состояние психического здоровья 21-летнего Квинтеза Брауна: по словам людей, знакомых с преступником, Браун был неспособен на подобное злодеяние, так как ранее успел зарекомендовать себя в качестве «блестящего молодого человека» и «одаренного студента».

Преступник или безумец?

В недалеком прошлом Браун действительно демонстрировал успехи в учебе: будучи студентом старших курсов Луисвиллского университета, он не только получал отличные отметки, но и занимался волонтерской и журналисткой деятельностью. Квинтез вел колонку в студенческой газете Cardinal, а также развивал собственную инициативную группу, занимающуюся политическим образованием и предотвращением насилия в рядах афроамериканской молодежи.

Профессор Луисвиллского университета Рики Джонс охарактеризовал Брауна как «одного из самых блестящих детей, которых когда-либо встречал»:

«Он казался ребенком не своего времени. Было ощущение, что он принадлежал к другому поколению — таков был уровень его общественного сознания и заботы. Я преподаю уже 26 лет, и я бы с уверенностью поместил его в свою пятерку лучших учеников», — заявил Джонс.

flickr.com / estia-officiel

Судя по всему, перерождение блестящего ученика в несостоявшегося убийцу произошло именно в 2020 году на фоне протестов Black Lives Matter. Афроамериканец Браун увлекся деструктивной идеологией этого движения и в скором времени начал открыто выступать за ликвидацию полиции и оружейную реформу.

Либеральная пресса сейчас пытается скрыть темное прошлое Брауна, представляя его исключительно светлым, но «психически нездоровым» человеком, Интернет помнит все.

Уже удаленный аккаунт Квинтеза в Twitter http://web.archive.org/web/20220216141500/https://twitter.com/tez4liberation был буквально переполнен идеологией черного превосходства, ненавистью к Соединенным Штатам и капитализму, пропагандой критической расовой теории, а также призывами вступать в борьбу с «белыми обидчиками и фашистами».

Quintez Brown (@tez4liberation) has been charged w/attempted murder & 4 counts of wanton endangerment after allegedly trying to assassinate a Louisville mayor candidate. Brown is a well-known #BLM activist & his Twitter account is filled with far-left & black nationalist content. pic.twitter.com/WR5emWL4cE — Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) February 15, 2022

"They will be Che, they will be Mao, they will be Fanon." Louisville assassination suspect Quintez Brown praised communist leaders & critical race theorist Ibrahim Frantz Fanon. Brown's social media is filled with radical communist posts & leftist racial grievance propaganda.#BLM pic.twitter.com/XVoXkpdKDn — Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) February 15, 2022

Там же, в социальных сетях Брауна, легко можно найти мотив нападения на политика Крейга Гринберга, который с таким трудом пытаются отыскать правоохранительные органы, либеральная общественность, бывшие учителя и друзья преступника.

Мотив этот крайне неполиткорректный: дело в том, что, наряду с идеологией «черного превосходства», Браун исповедовал антисемитизм и состоял в группировке «Иудейские львы», основной целью которой являлась борьба с еврейством. А Крейг Гринберг, посмевший баллотироваться на пост мэра родного города Брауна, как раз являлся евреем.

Quintez Brown liked/retweeted many antisemitic posts before allegedly carrying out an attempted assassination attempt on @RunWithCraig, who is Jewish. One tweet says Jewish golden age was because of black exploitation. He also posted flyer for antisemitic black nationalist group. pic.twitter.com/OUZkSACH96 — Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) February 17, 2022

Just days before allegedly trying to shoot dead Louisville mayoral candidate @RunWithCraig, who is Jewish, #BLM activist Quintez Brown was recruiting for an armed black nationalist group, the Lion of Judah Armed Forces. They're linked to the antisemitic Black Hebrew Israelites. pic.twitter.com/Kx2NS7TNBH — Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) February 17, 2022

Об антисемитизме Брауна не написала ни одна газета Луисвилла, не высказался в этом отношении и сам Гринберг.

А вот руководство отделения BLM в Луисвилле, чьим воспитанником был Квинтез, через несколько дней осмелело, осознав, что им вновь все сойдет с рук. Члены движения смекнули, что на инциденте удастся заработать, поэтому объявили денежный сбор для освобождения Квинтеза Брауна под залог, попутно обвинив «сторонников превосходства белых и американских правых» в разгуле преступности среди афроамериканцев.

A #BLM Louisville leader & others are organizing for people to donate to get the assassination suspect (Quintez Brown) out of jail. As consistently seen, leftist individuals & groups have no reservations about aiding people on their side accused of heinous crimes. pic.twitter.com/Eeas96u1Du — Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) February 15, 2022

Хотя протесты BLM стихли, и активисты движения больше не разрушают частное имущество американцев и не избивают несогласных, последствия их деструктивного учения, овладевшего неокрепшими умами американской молодежи, продолжают приносить свои гнилые плоды.

Как показала статистика на примере «либерального оазиса» Луисвилла, так называемая борьба с расизмом в США не только не способствует сплочению общества, но, напротив, становится причиной роста преступности и убийств на почве расовой ненависти. История Квинтеза Брауна показательна — она о том, как BLM всего за пару лет сумели превратить перспективного и талантливого ученика в хладнокровного убийцу и ярого антисемита.

