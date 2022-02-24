Вице-спикер Госдумы Чернышов озвучил позицию Жириновского по Украине

Москва, 24 февраля. Сегодняшняя ситуация на Украине является трагедией. Так считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

По его словам, в происходящем виновен киевский режим. Политик призвал страны Восточной Европы забрать оружие и вывести базы НАТО со своих территорий.

«Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сейчас призывает действовать на Украине жестко и четко», — сказал Чернышов на встрече с журналистами.

Недавно заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что Жириновский предсказывал признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик. Лидер партии год назад даже озвучил дату, ошибившись буквально на несколько часов: 22 февраля 2022 года.