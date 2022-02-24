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АТОР заявила о восьми тысячах туристов в южных регионах России

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 15:51
Общество
АТОР заявила о восьми тысячах туристов в южных регионах России
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 24 февраля. Порядка восьми тысяч организованных туристов могут находиться в регионах России, где было закрыто воздушное пространство.

Всего на юге России закрыли 12 аэропортов. В этих регионах может находиться около восьми тысяч путешественников, сообщили в АТОР. Туристам рекомендуется отложить возвращение домой. Тем, кто запланировал путешествие на юг, следует временно отказаться от поездки.

«По агрегированным оценкам, в настоящее время на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, может находиться порядка 8 тыс. организованных туристов», — отметили в ассоциации.

Авиакомпании вырабатывают стратегию выхода из кризисной ситуации, сказали в Ассоциации туроператоров. Росавиация ранее приостановила полеты из 12 регионов РФ на юге.

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