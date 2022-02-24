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Лента
24 февраля 16:04
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Общество
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16:00
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Франция анонсировала масштабные экономические санкции в отношении России

Экономика
Франция анонсировала масштабные экономические санкции в отношении России
pixabay.com

Париж, 24 февраля. Французские санкции против России в ответ на начало военной спецоперации на Украине будут масштабными и затронут оборонный, экономический и энергетический сектора, заявил президент республики Эммануэль Макрон.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля сообщил, что из-за продолжающейся эскалации в Донбассе он принял решение о проведении военной спецоперации на территории Украины. Как позже объяснили в Минобороны, речь идет о точечных ударах, направленных на объекты военной инфраструктуры украинских вооруженных сил. Ранее Киев обратился к Парижу с просьбой об финансовой и экономической поддержке.

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